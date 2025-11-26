El metro de Barcelona se refuerza por Navidad y ofrecerá servicio ininterrumpido en Nochevieja

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciado este miércoles que reforzará el servicio de metro y autobuses durante las fiestas navideñas, con especial atención a las líneas más concurridas y a los días de mayor afluencia en las zonas comerciales de la ciudad.

Durante los sábados, domingos y festivos con comercios abiertos de diciembre, TMB incrementará hasta un 7,4 % el número de trenes, especialmente en las líneas L1, L2 y L3, entre las 17:00 y las 21:00 horas. Los días en que se aplicará esta medida son:

29 de noviembre, todos los sábados de diciembre y el 3 de enero

Domingos y festivos intersemanales con apertura comercial: 30 de noviembre, 6, 7, 8, 14, 21 y 28 de diciembre, y 4 de enero

Además, TMB ha informado que reforzará el personal de atención y seguridad en las estaciones más cercanas a las zonas comerciales para tratar de garantizar un desplazamiento seguro y cómodo.

Horarios

Durante las fiestas, el servicio de metro de Barcelona adaptará su horario algunos días para facilitar la movilidad de los ciudadanos:

6 de diciembre (festivo) : el metro circulará toda la noche sin interrupciones , como todos los sábados.

: el metro circulará , como todos los sábados. 7 de diciembre (vigilia de festivo) : el servicio se mantendrá hasta las 02:00 horas .

: el servicio se mantendrá hasta las . 8 de diciembre (festivo) : los trenes funcionarán hasta las 00:00 horas , siguiendo el horario habitual de festivo.

: los trenes funcionarán hasta las , siguiendo el horario habitual de festivo. 24 de diciembre (Nochebuena) : el metro cerrará a las 23:00 horas .

: el metro cerrará a las . 25 y 26 de diciembre (Navidad y San Esteve) : el servicio estará operativo de 05:00 a 02:00 horas .

: el servicio estará operativo de . 31 de diciembre (Nochevieja): el metro ofrecerá servicio ininterrumpido durante toda la noche para acompañar las celebraciones de Fin de Año.

El servicio habitual de los días laborables se mantendrá sin cambios entre el 21 de diciembre y el 7 de enero, periodo no lectivo.

Refuerzos en los autobuses

TMB también reforzará la capacidad de transporte en algunas líneas de autobuses, incorporando vehículos articulados durante las fechas navideñas. El miércoles 24 de diciembre, los autobuses realizarán la última salida desde las paradas de origen a las 22:00 horas.

Carrera Jean Bouin

El domingo 30 de noviembre, con motivo de la 102ª edición de la Carrera Jean Bouin, se incrementará un 5,7 % la frecuencia de trenes entre las 06:00 y las 10:00 horas, con más personal en estaciones cercanas al inicio y final del circuito de la prueba atlética.

Obras durante el puente de diciembre

Cabe tener en cuenta, también, que durante el puente de diciembre en el metro de Barcelona se llevarán a cabo unas obras en las líneas L4 y L2. Los trabajos, ejecutados por el Departament de Territorio de la Generalitat, consisten en la renovación de la señalización en la línea amarilla (L4) y la mejora de la accesibilidad en la estación de Clot de la línea morada (L2). Puedes informarte aquí sobre estos cortes y sus alternativas.