Acuerdo del Port de Barcelona
El nuevo restaurante de la Llotja de Pescadors de Barcelona estará liderado por el chef Albert Ventura
El Grup Restauració Aventura SL, que gestiona los restaurantes Coure, Thonet y Vraba, se adjudica el nuevo espacio
La nueva lonja de pescadores de Barcelona se abre tras más de tres décadas de espera
El Consejo de Administración del Port de Barcelona ha aprobado otorgar al Grup Restauració Aventura SL la gestión del restaurante situado en la Llotja de Pescadors. El restaurante, ubicado en la primera planta del edificio de la lonja, ocupará un local de 292,66 m², con una terraza cubierta contigua de 80,21 m². El plazo de la concesión es de 20 años.
El Grup Restauració Aventura SL, que gestiona los restaurantes Coure, Thonet y Vraba --situado en el muelle de España-- ha presentado una propuesta gastronómica, realizada por el chef Albert Ventura, basada en productos del mar procedentes de pescadores locales que utilizan "artes sostenibles y pesca responsable", con un menú dinámico que dependerá de la subasta diaria de la lonja. En el restaurante de la Llotja de Pescadors "primará la calidad del producto de proximidad con una carta dirigida al cliente local", han destacado fuentes del Port.
Ventura descartó a final de 2024 abrir un restaurante en el Balcón Gastronómico del Port Olímpic, como tenía previsto, donde algunos establecimientos siguen sin operador. En cambio, ha optado por este nuevo emplazamiento, más ligado a la pesca local.
