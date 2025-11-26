Centro comercial
La Maquinista estrena un mercadillo navideño con la pista de hielo natural más grande de Barcelona
El mercadillo, ubicado en el aparcamiento exterior, recreará la estética de los mercados centroeuropeos tradicionales
GUÍA | Mercados y ferias de Navidad en Barcelona: de Santa Llúcia a la Sagrada Família
Navidad 2025 en el Tibidabo: El parque estrena una nueva pista de hielo y programación especial
La Casa Batlló presenta su espectáculo gratuito de luces de Navidad en el paseo de Gràcia: fechas y horarios
El centro comercial Westfield La Maquinista ofrecerá estas navidades un programa de actividades especiales. Su principal reclamo será un mercadillo navideño al aire libre que incluirá la pista de hielo natural más grande de Barcelona, con más de 800 metros cuadrados de superficie.
Del 27 de noviembre al 5 de diciembre, el mercadillo, ubicado en el aparcamiento exterior, recreará la estética de los mercados centroeuropeos tradicionales. Contará con casetas navideñas, un trenecito que recorrerá la zona, un tobogán gigante de 12 metros y espacios para visitar a Papá Noel y a los Reyes Magos. La pista de hielo, de dimensión inédita en la ciudad, será el protagonista de esta propuesta pensada para público familiar.
Otro de los elementos destacados en La Maquinista será la Casa de Gerónimo Stilton, una experiencia inmersiva a cargo de la productora musical por Nostromo Live. Consiste en un recorrido pensado para niños de 5 a 14 años, que integra teatro interactivo, elementos sensoriales y dinámicas de 'escape room' distribuidas en ocho salas inspiradas en el universo del conocido personaje literario.
El centro comercial también incorporará la llamada 'Máquina Solidaria', inspirada en las 'Giving Machines' internacionales. A través de ella, los visitantes podrán hacer donaciones destinadas íntegramente a varias entidades sociales, entre ellas Cruz Roja, Casal dels Infants o Salut Mental Catalunya.
Durante toda la temporada anvideña, La Maquinista abrirá de lunes a domingo, excepto los días 25 y 26 de diciembre, y 1 y 6 de enero. Los restaurantes y cines sí permanecerán operativos todos los días, también en festivos.
