Inspecció de Treball investiga la legalidad de los nuevos vestuarios inclusivos de Bombers tras una denuncia sindical

Los vestuarios inclusivos que la Generalitat quiere implantar en todos los parques de Bombers antes de 2030 se han topado con una denuncia ante Inspecció de Treball y han abierto una fractura entre sindicatos. Mientras la Dirección de Bombers sostiene que el nuevo modelo garantiza igualdad y privacidad mediante cabinas individuales, el sindicato denunciante, Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l'Administració de Catalunya (CATAC), lo considera contrario a la normativa de prevención de riesgos, un obstáculo para la higiene menstrual y un factor de “tensión convivencial” en un cuerpo todavía muy masculinizado.

UGT, en cambio, ve en estos espacios una oportunidad para corregir años de "desequilibrio entre vestuarios masculinos sobredimensionados y salas femeninas mínimas o inexistentes", y atribuye buena parte del rechazo interno al miedo al cambio, en un momento en que la reserva del 40% de plazas para mujeres en la convocatoria de 2023 acelerará la presencia de bomberas a partir del 1 de enero de 2026. Por su parte, la Intersindical de Bombers lamenta que estos vestuarios "llegan tarde".

La denuncia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y presentada a raíz de las obras en el parque de l’Ametlla de Mar —uno de los tres que ya cuentan con vestuarios mixtos—, sostiene que el nuevo modelo, con zona común de taquillas, cabinas individuales para cambiarse, duchas con cambiador y lavabos compartidos, vulnera el artículo 9 y el apartado 2.10 del Anexo V del Real Decreto 486/1997, que exige "vestuarios, aseos y excusados separados por sexo o, como mínimo, un sistema que garantice un uso claramente diferenciado". La guía técnica del mismo decreto que alega CATAC añade que los baños deben disponer de recipientes específicos y cerrados para compresas y otros productos de higiene menstrual, algo que, señalan, "se complica en lavabos compartidos". Sin embargo, en la mayoría de proyectos se prevé un espacio de aseo íntimo, con lavabo, para dar respuesta a esta necesidad.

El sindicato presentó en agosto denuncias en los parques de todas las comarcas catalanas donde se están ejecutando obras para implantar vestuarios inclusivos. Preguntadas por EL PERIÓDICO, fuentes de Inspecció de Treball aseguran no poder ofrecer detalles ya que el caso se encuentra "bajo investigación".

Vestuarios inclusivos en el parque de Bomberos de Lloret, uno de los tres parques que ya cuentan con este nuevo modelo de espacios adaptados. Foto: Zowy Voeten / El Periódico / Zowy Voeten / EPC

"Un modelo consensuado"

La directora del Gabinete de Seguridad y Políticas Transversales de Interior, Alba Alfageme, recuerda que el modelo se debatió y aprobó en la Comisión de Igualdad de Bombers, donde están representados los sindicatos, y que nació de la propia operativa para dar respuesta a las nuevas necesidades del cuerpo. Asegura que “no se está haciendo nada extraño”, sino adoptando un esquema “que ya funciona en muchos otros espacios” y que "mira al futuro". Alfageme subraya que se trata de una solución trabajada “con el propio cuerpo, pensada para anticipar los retos que vendrán”, y remarca que Inspecció de Treball está analizando el modelo a raíz de la denuncia, pero que desde Interior están "tranquilos" porque el diseño “ha sido hablado y consensuado”.

El delegado de CATAC, Adrià Tejedor, discrepa. Describe el origen del modelo como “una idea provisional y fortuita” ante el aumento de mujeres en las promociones recientes y la falta de espacios en parques con más de tres décadas de antigüedad. “Era la solución fácil y barata”, resume. La subinspectora Mari Muñoz confirma “la investigación” y precisa que en ningún caso la inspección ha ordenado detener obras ni paralizar la implementación del modelo.

Aprovechar más el espacio

Desde UGT, su delegado, Jose Rial, admite que el planteamiento de los vestuarios “remueve por dentro” cuando se explica por primera vez, pero sostiene que, con perspectiva, es la fórmula más equilibrada: “Evita que haya megavestuarios para hombres y vestuarios minúsculos para mujeres, como ocurre hoy en muchos parques”. Recuerda que el cuerpo no puede dimensionar dos vestuarios iguales para cada parque porque la proporción de hombres y mujeres varía en cada promoción, y defiende que los vestuarios neutros permiten aprovechar mejor el espacio disponible.

Rial sostiene que las cabinas individuales garantizan la privacidad y que buena parte de la resistencia es cultural: “Dentro de Bombers miramos todo muy desde dentro. La reticencia es perder comodidades históricas en un entorno que siempre ha sido masculino”.

Por su parte, la Intersindical, que se ha situado en una posición intermedia, hizo público en octubre un comunicado donde advertía de la “situación inminente” que vivirán parques como Sort, Pont de Suert, Llançà, Gandesa o Ulldecona, que incorporarán cerca de una decena de bomberas a partir de enero sin disponer aún de instalaciones adecuadas. El sindicato acusa a la Dirección General de haber priorizado reformas en parques mínimamente preparados en lugar de intervenir en aquellos con carencias críticas, y apunta directamente a la falta de planificación: "Era una situación plenamente previsible después de la reserva de plazas. La responsabilidad no es de las bomberas ni de los bomberos, sino de una gestión deficiente".

La organización exigió una reunión urgente para conocer las medidas previstas antes de 2026 y evitar que la entrada de las nuevas bomberas se produzca en condiciones de desigualdad o precariedad. A día de hoy, lamentan que no se haya desarrollado ninguna reunión. Mientras Inspecció de Treball analiza las denuncias y el modelo se despliega en paralelo a la llegada de las nuevas promociones, el debate se agranda dentro de los parques, ya que está en juego qué tipo de cuerpo de Bombers quiere construir Catalunya en las próximas décadas.