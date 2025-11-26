"Entré de botones y me retiro siendo director": se despide un histórico de la hotelería de Barcelona

Apenas unos días antes de Navidad, José Luis Fernández, dejará atrás la primera fila del trajín turístico de Barcelona y la intensidad de trabajar para uno de los principales grupos hoteleros de la ciudad. Lo cambiará por la paz de los montes de Monforte de Lemos (Galicia) y por acompañar los últimos días de sus longevos padres. El contraste será total para el director general de los apartamentos de lujo Suites Avenue de paseo de Gràcia y otros dos hoteles, que a los 23 años fue contratado como botones en la entonces incipiente cadena Derby Hotels, sin saber que ya no se movería de allí. "Entré para tres meses, y acabo mi carrera profesional como director tras toda una vida en la misma empresa", resume a este diario.

Fernández recuerda como si fuera ayer la entrevista que le hizo el mismísimo Jordi Clos, fundador del grupo, que por entonces arrancaba su compañía con los hoteles Derby, Gran Derby y Astoria. Corría 1988 y había acudido por una oferta en el tablón de anuncios del centro donde había empezado a estudiar Turismo. "Clos me dijo que todos los botones en Derby eran futuros directores, con responsabilidad y compromiso". Ese trimestre al pie del cañón insufló al estudiante la vocación y la "pasión" que no había encontrado en otros campos, cuando empezó Empresariales o Informática, o cuando trabajó en un hospital, como taxista o en seguridad, entre otros intentos. "Quizás él vio algo en mí de lo que yo no era consciente", rememora.

El gusanillo del turismo fue tan intenso, que tras acabar los tres años de carrera hizo un máster en EADA, perfeccionó idiomas, y se enfocó en esa progresión que le habían dibujado. No se le cayeron los anillos por empezar subiendo equipajes, acompañando a huéspedes o haciendo 'check in' a destajo. "Hay que empezar desde abajo para conocer bien la hotelería", dice este profesional, que siempre ha comulgado con la máxima de su CEO: "Los directores no han de estar en un despacho, sino operativos por el hotel y en contacto permanente con huéspedes y trabajadores". De ahí que Fernández pareciese siempre omnipresente.

José Luis Fernández, director del Suites Avenue, frente a la icónica fachada del bloque de apartamentos de lujo. / Zowy Voeten / EPC

En 1989 ya era recepcionista; en 1992 jefe de Reservas y Recepción; en 2001, director de Gran Derby; en 2003, director del Claris Hotel & Spa, de gran lujo; y desde 2017 ha hecho triplete como director de Derby, Gran Derby y Suites Avenue. En casi cuatro décadas ha visto la constante evolución del turismo en Barcelona. "Cuando empecé solo había huéspedes de lunes a viernes, los fines de semana los hoteles estaban vacíos", relata.

Vivió el apogeo que trajeron los JJOO, pero también las crisis de 1993, la de 2008 y la pandemia. Ha sido testigo también del 'boom' turístico y de la importancia estratégica del visitante de lujo, que tan bien conoce. En los apartamentos se alojan tanto viajeros de ocio que buscan por días o semanas una ubicación y diseño únicos (el edificio fue renovado en 2009 por el arquitecto Toyo Ito), como visitantes de negocios o por motivos médicos.

Custodió el edificio en la pandemia

Precisamente, durante lo peor del covid y el cerrojo hotelero, ejerció insólitamente de 'guardián' de los apartamentos de lujo y supervisor de otros hoteles cerrados de la cadena. Residió unos meses en el Suites Avenue, en soledad y rodeado de lujo, custodiando su mantenimiento hasta la reapertura. Ahora parece un sueño, en un paseo de Gràcia desierto, que contemplaba desde su atalaya, justo en frente de La Pedrera.

Fernández, que aún no ha cumplido los 62 años, nunca pensó en colgar el traje tan 'joven', pero las circunstancias personales lo han impulsado. "He tenido dos padres, el biológico y el profesional, que ha sido Jordi Clos", reflexiona. "Y el primero ahora me necesita". Explica que sus progenitores, de 92 y 88 años, se instalaron en Barcelona --donde él nació-- pero hace unos años volvieron a su Galicia natal. Viven solos en su casa de Monforte de Lemos y el hotelero ha decidido que quiere exprimir con ellos esa etapa final de su vida. "Me voy con pena, pero con la satisfacción de acompañarlos", agrega.