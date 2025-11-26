El Govern insiste en la construcción de la Ronda Nord y promete "diálogo permanente" con Sabadell y Terrassa

En un gesto calculado para disipar dudas y remarcar rumbo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto este miércoles, 26 de noviembre, a colocar la Ronda Nord en el centro de la agenda del Govern. Lo ha hecho desde Fira Sabadell, ante empresarios y representantes institucionales, asegurando que el compromiso con esta infraestructura “estratégica” es firme y que el Ejecutivo catalán ofrece un “diálogo permanente” con el territorio para verificar, paso a paso, los avances.

Illa ha subrayado que el objetivo se mantiene: iniciar las obras en 2028. Y, para apuntalar esa promesa, ha recordado que ya se han licitado los estudios informativos y de impacto ambiental, un punto de partida imprescindible “cuando, hasta ahora, no había nada hecho”, ha señalado con una mezcla de reproche y voluntad de pasar página.

“El desarrollo de la Ronda Nord y del carril 'Bus Ràpid' entre Sabadell y Castellar del Vallès ha de empezar a resolver los problemas de movilidad de la ciudadanía”, ha afirmado, situando ambas actuaciones como piezas del mismo engranaje metropolitano.

El Vallès, motor económico

El discurso ha llegado pocas horas después de reunirse con la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, en un clima de entendimiento institucional que el president ha querido subrayar. En su conferencia, titulada “Oportunitats per liderar”, Illa ha esbozado las líneas maestras del que ha definido como un nuevo ciclo económico para Catalunya, alejado —según ha dicho— de “años de reproches, excusas y promesas incumplidas”.

El Vallès Occidental ha ocupado un lugar central en su planteamiento. Con casi un millón de habitantes y 25.000 empresas, el territorio, ha señalado, no solo es un polo demográfico y empresarial, sino también un espacio de conocimiento y ciencia que se articula alrededor de infraestructuras de primer nivel como la UAB o el Sincrotró Alba.

En esta hoja de ruta, la reindustrialización aparece como uno de los ejes de mayor peso. “Más y nueva industria significa un progreso más sólido y empleos más cualificados”, ha defendido Illa, reivindicando el Pacto Nacional por la Industria como herramienta útil —y especialmente relevante en el Vallès, donde el sector representa el 25% de la economía— para sostener el crecimiento.

El president también ha destacado la inversión prevista de 1.000 millones de euros para transformar el Sincrotró Alba en una instalación de cuarta generación en 2032, un salto tecnológico que, ha sostenido, situará a Catalunya en la primera línea europea de investigación.

Con su visita, Illa ha querido lanzar un mensaje claro: el Govern pretende convertir al Vallès en uno de los motores del nuevo proyecto económico catalán. Y la Ronda Nord, ha prometido, será uno de sus engranajes esenciales.