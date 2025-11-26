La Generalitat construirá vestuarios mixtos en los 150 parques de Bombers en Catalunya ante la nueva promoción de mujeres

“Bombera en la ducha”. Eso es lo que se leía durante años en un folio escrito a mano y pegado con cinta aislante en muchos parques de Bombers de Catalunya. Era, a la práctica, el único protocolo real de intimidad para avisar de que una de las pocas mujeres del cuerpo —apenas un 6% de la plantilla— estaba usando unos vestuarios pensados casi en exclusiva para hombres. Esa escena resume la brecha que la Generalitat intenta cerrar ahora con la implantación de nuevos vestuarios inclusivos, es decir, mixtos, justo cuando se espera la incorporación en enero de unas 100 bomberas, lo que supondrá duplicar el número actual.

Interior y la Direcció General de Bombers se han marcado como objetivo que en 2030 todos los parques del cuerpo —unos 150, entre profesionales y voluntarios— estén reformados con el nuevo modelo de vestuarios mixtos. El sistema sustituye la clásica segregación por sexos por un uso individual de duchas y aseos, que se implantará en cuatro fases, con una prioridad inicial de 28 parques: los que tienen menos instalaciones adaptadas para mujeres. Este primer paquete de obras en los parques prioritarios costará 3,2 millones de euros. En último término quedarán los parques de voluntarios. Es un cambio que responde a una demanda de la base del cuerpo, trabajada en la Comisión de Igualdad a partir de propuestas de múltiples bomberas, según apuntan fuentes de la Generalitat a EL PERIÓDICO.

De momento, a estas alturas solo tres parques —l’Ametlla de Mar, Lloret y Palafrugell— tienen estos espacios plenamente operativos y apenas una decena más está previsto que termine las obras antes del 1 de enero, fecha en que se incorporará la primera promoción en la que el 40% de las plazas están reservadas a mujeres. Esos 28 parques se consideran prioritarios para hacer obras ante la llegada de más bomberas prevista en 2026. El calendario ajustado ha generado ruido interno y el nuevo modelo ha llevado al sindicato CATAC a presentar una denuncia ante Inspecció de Treball, en la que sostiene que “este modelo se salta la legalidad” y defiende que “son necesarios unos vestuarios no mixtos”.

Cabinas individualizadas en los vestuarios inclusivos en el parque de Bomberos de Lloret, uno de los tres parques que ya cuentan con este nuevo modelo de espacios adaptados / Zowy Voeten / EPC

El nuevo modelo de vestuarios mixtos

El modelo que Interior quiere extender a todo el mapa de Bombers rompe con la lógica de duplicar los espacios según el género: vestuario masculino por un lado, vestuario femenino por otro. “En una red de parques muy desigual, con muchos edificios pequeños y limitados, levantar dos vestuarios paralelos implicaría sobredimensionar obras, restar metros a otras dependencias operativas y mantener un esquema que da por hecho que siempre habrá muchos más hombres que mujeres”, explica la directora del Gabinete de Seguridad y Políticas Transversales de Interior, Alba Alfageme. Los nuevos vestuarios, en cambio, están pensados como espacios "flexibles": lo que se multiplica no son los vestuarios por género, sino las cabinas individuales, porque nadie sabe cuántas bomberas llegarán a cada parque ni cómo irán cambiando las plantillas cada año en función de las destinaciones. El diseño busca adaptarse a una realidad móvil sin que la intimidad dependa de si hay dos, diez o ninguna mujer en un turno.

A la práctica, el modelo combina una zona común de taquillas con cabinas totalmente cerradas: algunas con ducha y cambiador, otras con váter y lavabo, y otras solo para cambiarse. Cada persona utiliza su cabina de forma individual, sin quedar expuesta en duchas colectivas.

La subinspectora de Bombers Mari Muñoz ordena las razones del cambio en tres grandes bloques. El primero tiene que ver con la pura logística: la plantilla real de un parque fluctúa según turnos, refuerzos de campaña o cambios de destinación. "Duplicar vestuarios por sexos obliga a sobredimensionar espacios que pueden quedar vacíos mientras otros se saturan", manifiesta. El segundo es arquitectónico: muchos parques se construyeron hace décadas, cuando la presencia de mujeres en Bombers era, sencillamente, una anécdota. Se han ido improvisando vestuarios femeninos allí donde se ha podido, desde cuartos de la limpieza hasta cambiarse en el mismo vesutario de hombres una vez habían terminado, pero hoy se han quedado pequeños y resultan insuficientes. El tercero es de igualdad y diversidad: "Los vestuarios binarios no contemplan a personas trans o no binarias ni necesidades específicas como la higiene menstrual", resume.

Alfageme aseguran que todas las mujeres que llegarán este enero tendrán espacios dignos para cambiarse. La directora subraya, además, que el modelo inclusivo no solo responde a las demandas de las mujeres. “También hay hombres que no se sienten cómodos en un espacio abierto, con todas las duchas a la vista. No todo el mundo quiere mostrar su cuerpo en medio de los demás, y eso también es legítimo”. De fondo, Interior defiende que las cabinas individuales permiten que cada cual decida cuánto quiere exponerse, en un oficio donde el cuerpo ha tenido históricamente un peso simbólico muy marcado.

Cabinas individuales en el parque de Bomberos de Lloret en los nuevos vestuarios / Zowy Voeten / EPC

¿Cuantos parques están en obras?

Ahora mismo, los únicos parques que disponen de vestuarios inclusivos plenamente operativos son los tres citados. En otros, como Roses o la Vall d’Aro, las obras avanzan contrarreloj con la intención de llegar a tiempo antes del 1 de enero. También están previstas que inicien reformas en 2025 los parques de Olot, Sant Celoni, l’Hospitalet de l’Infant–Vandellòs, Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de Gramenet y Igualada. Por su parte, en Mollerussa, Badalona, Martorell, Sant Feliu de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat y La Seu d’Urgell ya se les han adjudicado las obras, además de una batería de 14 parques más en proceso de licitación durante 2026. En Gandesa y Cambrils, donde la situación se considera más urgente, se han planteado módulos provisionales a la espera de la reforma definitiva. Las obras pueden oscilar desde seis a ocho meses, en función de las cauísticas del parque.

Lloret de Mar es uno de los parques donde ya se puede ver cómo funciona el nuevo modelo. Bomberos de estas instalaciones aseguran que se sienten cómodos con el espacio y explican que se han hecho formaciones y protocolos para entender cómo deben utilizarse los vestuarios. Las obras duraron unos ocho meses y las sesiones de “buen uso de vestuarios” se están extendiendo al resto de parques. “Estamos elaborando una guía de buenas prácticas para explicar cómo reorganizar estos espacios, para que no sea cada parque el que se las apañe como pueda”, insiste Alfageme.

Vestuarios inclusivos en el parque de Bomberos de Lloret, uno de los tres parques que ya cuentan con este nuevo modelo de espacios adaptados / Zowy Voeten / EPC

El origen del proyecto está en la estrategia de feminización de Bombers, aprobada en 2022, pero hasta ahora no se había materializado en instalaciones. Muchos bomberos han expresado críticas porque consideran que las medidas “llegan tarde”, pero tanto Interior como la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) alegan que los trámites de licitación son lentos y que las obras de rehabilitación son complejas. En la propia Generalitat admiten que les habría gustado llegar antes a este punto, pero recuerda que las licitaciones, las contrataciones y los vaivenes políticos han ido retrasando el calendario.

Interior insiste en que la reforma de los vestuarios es solo la parte visible de un cambio más profundo, que afecta a la manera de entender quién puede ser bombero y cómo se construye la convivencia en un servicio de emergencias. El horizonte que se marcan es que, antes de 2030, ningún parque, ni profesional ni de voluntarios, dependa ya de un folio escrito a bolígrafo que diga “bombera en la ducha” para garantizar la intimidad de una compañera.