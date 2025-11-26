Una pequeña sala de conciertos de Barcelona lanza una llamada de socorro para evitar el cierre

La asociación cultural Meteoro, una sala de música en vivo alternativa ubicada en el barrio del Poble-sec de Barcelona, ha iniciado una campaña de micromecenazgo para afrontar la delicada situación económica que atraviesa.

Se trata de un espacio dedicado a eventos de pequeño y mediano formato, donde se programan actividades como conciertos, exposiciones, proyecciones o sesiones de DJ, con la intención de dar cabida a escenas underground y estilos emergentes. Una oferta que, según la entidad, resulta difícil de sostener actualmente en la capital catalana.

Ahora, el colectivo intenta recaudar 20.000 euros a través de la plataforma GoFundMe para sobrevivir. En el momento de redactar este artículo, han alcanzado los 8.323 euros.

Deudas y préstamos

Según informa la propia entidad en GoFundMe, el 2024 fue “uno de los peores años”, marcado por denuncias, multas, goteras, un cese temporal de actividad decretado por el ayuntamiento y embargos. Afirman que 2025 comenzó con la misma inestabilidad y que el local continúa abierto “de milagro” gracias al apoyo de personas cercanas.

La campaña de micromecenazgo detalla que el dinero se destinará a pagar el alquiler pendiente —la urgencia principal—, a saldar deudas con proveedores y a devolver préstamos que han permitido mantener la actividad hasta ahora. También incluyen reformas necesarias en el suelo, el techo y los baños, aque no han podido realizar por falta de recursos.

Meteoro añade que una parte de los problemas que arrastra desde hace años proviene del comportamiento de algunos usuarios en el espacio público, que provoca problemas de convivencia. Por ello, también piden colaboración para evitar ruido en la calle y no sacar bebidas al exterior, algo que consideran la raíz de “el 90%” de sus conflictos.

Falta de reconocimiento

La entidad enmarca su situación en un contexto más amplio de transformaciones culturales en Barcelona. Recuerda la noticia publicada el pasado mes de mayo en EL PERIÓDICO sobre el nuevo plan urbanístico para grandes equipamientos musicales, que prevé renovar o construir recintos de entre 4.000 y 20.000 asistentes. En su opinión, estos espacios están pensados para grandes giras internacionales, y lamentan que estos planes no contemplen las necesidades de artistas locales ni de colectivos de pequeña escala.

En su comunicado, desde Meteoro alertan de que, mientras se potencian los macroescenarios, otros espacios independientes han cerrado en los últimos meses por la presión económica y la falta de reconocimiento institucional. En este sentido, reivindican la importancia de los proyectos de proximidad que, sostienen, son donde realmente se desarrolla la vida cultural cotidiana de la ciudad.