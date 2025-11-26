Encendido de luces de Navidad de Viladecans 2025: fecha, hora y lugar

La Navidad llega Viladecans (Baix Llobregat) con el encendido oficial del alumbrado este miércoles 26 de noviembre a las 18.15 horas en la plaza de la Vila. El acto estará presidido por la alcaldesa Olga Morales, con la asistencia de todo el consistorio, y se espera un pleno total de público en la plaza, como otros años. Tras el encendido, se inaugurará la muestra de pesebres de la Associació Pessebrista de Viladecans a la Torre del Baró, que se podrá visitar hasta el 16 de enero.

Isidre, el Sereno de Viladecans, abrirá la ceremonia con la bienvenida de las Fades de la Llum —la Fada Alegria, la Fada de la Il·lusió y la Fada dels Somnis— que ofrecerán un espectáculo cada una desde diferentes balcones, en la plaza de la Vila, aportando una luz simbólica que representa las emociones de a. A las 18.45 horas, toda la ciudad participará en el encendido del árbol y las luces de Navidad, en un acto lleno de música, colores y movimiento que marcará el inicio de las fiestas en la ciudad.

Además de las luces en una veintena de calles del municipio, habrá repartidas doce figuras en tres dimensiones y cinco buzones reales para que los más pequeños depositen las cartas con sus deseos. Este año, el horario de iluminación de las luces de Navidad se alargará una hora y media, y permanecerán abiertas hasta la medianoche. "Todas las estructuras de las luces han sido diseñadas para ser lo más sostenibles posible y cuentan con luces LED de bajo consumo", apunta el Ayuntamiento en un comunicado.

Así arranca la temporada de las fiestas navideñas, que "llenarán Viladecans de magia y emoción, con actividades para todas las edades, cultura y espectáculos, iluminaciones espectaculares y música que hará vibrar a la ciudad", sigue el consistorio.