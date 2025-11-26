Encendido de luces de Navidad de Sant Boi 2025: fecha, horario y lugar

El acto de encendido del alumbrado navideño en Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) tendrá lugar este viernes 28 de noviembre a las 18 horas en la plaza del Ayuntamiento. "El 28 de noviembre las calles de Sant Boi se iluminarán para dar un año más la bienvenida a la magia y la ilusión de las fiestas navideñas", apunta el consistorio.

Así, la luz de Navidad llegará este año con la tradicional animación de la Llumeta, la cuenta atrás para el encendido y un nuevo espectáculo de 'vídeo mapping', que será el acto principal del encendido, en la fachada de la Casa de la Vila. La proyección se repetirá a las 19:30, a las 20:30 ya las 22 horas.

Acto seguido, el barrio de Marianao llevará a cabo su particular encendido de luces. De este modo, a las 19.30 horas, se encenderán los farolillos en la plaza Generalitat. Estas luces están hechas por los niños de las ocho escuelas del barrio con la participación del Centro de Arte Can Castells y gracias a una técnica patentada por la santboiana Mercè Badía que la ha cedido desinteresadamente.

"¡Qué ilusión! A partir del viernes, las calles de Sant Boi se iluminarán para dar un año más la bienvenida a la magia de las fiestas navideñas", celebra el ayuntamiento de Sant Boi.