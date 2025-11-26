Deco, Mazinho, Saviola y otros históricos del fútbol se citan en un nuevo 'Partido de las Estrellas' de Castelldefels

Vuelve la Fiesta Mayor de invierno de Castelldefels y, con ella, el ya tradicional 'Partido de las Estrellas', un evento deportivo y solidario que reúne a algunas de las mayores estrellas de fútbol y fútbol sala nacionales y mundiales de las últimas décadas. Jugadores, eso sí, ya inactivos. Los de Deco, Mazinho, Saviola o Marcos Senna son algunos de los nombres propios más sonados de esta edición, aunque no los únicos. Gerard López, Maicon Douglas, Joan Capdevila, Dani Salgado y Diego Blanco, entre otros, también formarán parte del elenco estelar.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Castelldefels, dentro de las actividades de la Fiesta Mayor de invierno y Castrum Fidelis, explica que coorganiza la iniciativa benéfica de VictorKnSoccer del 'Partido de las Estrellas'. "Es una cita deportiva y solidaria que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre (a partir de las 18.00 horas)", comenta el consistorio en el texto.

Entre las actividades de estas festividades en el Polideportivo Municipal de Can Vinader destaca, a partir de las 20 horas, un encuentro de fútbol sala entre dos equipos formados por jugadores que han sido estrellas del fútbol (y fútbol sala) español y mundial. El partido lo narrarán los comentaristas de La Liga Pava

Un juguete nuevo, una entrada

Para acceder al polideportivo de Can Vinader, las personas asistentes tendrán que aportar como mínimo un juguete nuevo. Los juguetes recogidos se entregarán dentro de la campaña benéfica 'Ningún niño sin juguete', que los repartirá durante las próximas fiestas navideñas entre los niños y niñas.

Además, el pabellón acogerá distintas actividades desde las 18 horas, como un partido entre influencers, actuaciones musicales y un 'show' de 'freestyle'.