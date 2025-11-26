La carrera contra el cáncer de Barcelona vuelve por noveno año consecutivo en una jornada solidaria y familiar

El próximo domingo 14 de diciembre tendrá lugar la novena edición de la carrera solidaria ‘En Marxa Contra el Càncer Deichmann – KmxTothom’, que se celebrará en el Parc del Fòrum a partir de las 9:30 h. El evento, organizado por la Associació Contra el Càncer de Barcelona y patrocinado por EL PERIÓDICO, pretende recaudar fondos para la investigación oncológica, rendir homenaje a las personas afectadas por el cáncer y promover un estilo de vida saludable.

En esta entrega, la totalidad del importe de las inscripciones se destinará a proyectos de lucha contra el cáncer, y 5 euros de cada dorsal se donarán a La Marató de 3CAT, dedicada este año precisamente a la divulgación y el impulso de la investigación sobre el cáncer. Como en jornadas anteriores, bajo el lema 'I tu, per qui corres?’ los participantes podrán personalizar su dorsal con el nombre de la persona por la que deciden rendir homenaje y correr la prueba solidaria. Esta vez, la asociación pretende superar los 4.000 corredores inscritos la pasada edición.

Actividades y modalidades

Destinada a todos los públicos, el encuentro arrancará con un calentamiento para todos los asistentes y, a las 9:30 h, empezarán las modalidades de 5 km (una vuelta al recorrido) y 10 km (dos vueltas).

Una vez entregados los premios, a las 11:00 h, se dará la salida a la modalidad de 2,5 kilómetros, que no será cronometrada.

Además, los niños volverán a tener una prueba adaptada, la 'Kids Race', que empezará a las 12 del mediodía y tendrá cuatro salidas según el rango de edad. La carrera infantil permitirá a los más pequeños correr una distancia de entre 400 y 1.000 metros.

Al finalizar todas las carreras, el evento continuará con una ‘festa post cursa’ que incluirá actividades familiares, música en directo, talleres y diversas propuestas para disfrutar de una celebración familiar.

Inscripciones

Las inscripciones pueden realizarse en la web oficial hasta el 13 de diciembre, aunque también será posible apuntarse el mismo día 14. El coste es de 10 euros para la modalidad de 2,5 kilómetros, 15 euros para la de 5 kilómetros y 17 euros para la de 10, con la opción adicional de participar en la modalidad ‘jo investigo’, que permite realizar una donación directa de 25 euros.