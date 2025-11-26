Ariadna, una bebé de nueve meses, la primera paciente del Hospital Vithas Barcelona en Esplugues

Ariadna, una bebé de nueve meses, ha sido la primera paciente citada este pasado lunes en el Hospital Vithas Barcelona, coincidiendo con la entrada en funcionamiento del centro en Esplugues de Llobregat, este pasado lunes 24 de noviembre. La pequeña paciente, acompañada por su padre, fue recibida por la gerente del hospital, Anna Guiró, y la jefa de Servicio de Pediatría, la doctora Laura Castells, que posteriormente les atendió en su consulta de la Unidad de Pediatría.

El grupo de sanidad privada Vithas inauguró este jueves 18 de septiembre su nuevo hospital en el área de Barcelona, un equipamiento que, en poco tiempo, aspira a convertirse en el centro de referencia del grupo en Catalunya. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Esplugues de Llobregat —ciudad en la que se ubica el hospital—, Eduard Sanz, el presidente de Vithas, Jorge Gallardo, o el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, entre otras personalidades. Con todo, no fue hasta este martes que empezó a acoger pacientes.

El grupo Vithas calcula contar con un total de 1.800 trabajadores, entre sanitarios y no sanitarios, una vez el equipamiento esté a pleno funcionamiento. La inversión final para hacer realidad el proyecto ha tenido un coste 101 millones de euros, incluyendo aquí tanto el valor de las obras como de la posterior instalación de equipamientos.

Vithas pertenece al grupo GoodGrower, una sociedad que, a su vez, pertenece al Grupo Familiar Gallardo, fundador y principal accionista de los laboratorios farmacéuticos Almirall y una de las mayores fortunas de España. La familia Gallardo creó GoodGrower en 2007 para “canalizar proyectos empresariales en el sector de la salud”. Así, Vithas nació en 2011, después de que Adeslas pusiera a la venta sus 10 hospitales y los adquiriera GoodGrower. En la actualidad, el grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales privados distribuidos por un total de 14 provincias.

En Esplugues, la marca busca aprovechar el impulso sanitario que se proyecta al sur de Barcelona. La misma Esplugues cuenta ya con un centro de referencia, como es el Hospital Sant Joan de Déu, muy próximo a la frontera con la capital catalana. Así, en la frontera entre Esplugues y Barcelona se debe construir además el nuevo Hospital Clínic de Barcelona. También hay grandes multinacionales como Bayer, Almirall o Astrazeneca que han desarrollado grandes proyectos en la zona