Guía de mercados y ferias de Navidad en Barcelona 2025: de Santa Llúcia a la Sagrada Família

Con la llegada de la temporada de Navidad, desde finales de noviembre hasta la primera semana de enero, Barcelona se convierte en un gran escaparate festivo con mercados y ferias que ofrecen desde abetos y pesebres hasta productos artesanos, actividades familiares y gastronomía tradicional. A continuación, repasamos cuáles son los principales mercados navideños de Barcelona estas fiestas 2025-2026.

Feria de Santa Llúcia

Cuándo: 28 de noviembre al 23 de diciembre, de 10:00 a 21:00

Dónde: Alrededores de la Catedral de Barcelona

La Feria de Santa Llúcia, la más antigua de Barcelona dedicada a la decoración navideña, regresa con más de 160 puestos de productos navideños, como pesebres, figuritas, musgo o árboles de Navidad. También cuenta con 30 puestos de artesanía y regalos, desde cerámica y joyería hasta artículos de cuero y textiles.

Feria navideña de Santa Llúcia en la Avinguda de la Catedral / ALVARO MONGE

Feria de Navidad de la Sagrada Família

Cuándo: 22 de noviembre al 23 de diciembre

Horario: lunes a viernes y festivos, de 10:00 a 21:00; sábados y vísperas de festivos, hasta las 22:00

Dónde: Plaça Sagrada Família, 1

Esta feria tradicional del Eixample, ofrece más de 70 puestos con abetos, adornos, pesebres y productos alimentarios artesanos como turrones, quesos y embutidos. Para los más pequeños, la ludoteca Jocs&Tió ofrece juegos y actividades diarias.

Mercado de Navidad de Diagonal

Cuándo: 29 y 30 de noviembre, de 10:00 a 21:00

Dónde: Av. Diagonal, de Lepant a Glòries

El mercado de Navidad de la Diagonal está dedicado a productos artesanos y delicias gastronómicas que ocuparán la rambla de la avenida con el objetivo de apoyar al comercio de proximidad.

Feria de Reyes de Gran Vía

Cuándo: 18 de diciembre al 6 de enero

Horario: 10:00 a 21:00, sábados y vísperas de festivos hasta las 22:00

Dónde: Gran Via de les Corts Catalanes (entre Rocafort y Muntaner)

La tradicional Fira de Reis vuelve a la Gran Via con más de dos semanas de actividades, puestos de regalos y decoración navideña para disfrutar en familia.

Feria de Navidad del Puerto de Barcelona

Cuándo: 28 de noviembre al 6 de enero, de 11:00 a 23:00

Dónde: Moll de la Fusta, Port Vell

Con más de 24.000 m², la feria del Port Vell se consolida como un gran escenario navideño con atracciones, talleres infantiles y, por primera vez, rutas nocturnas en las emblemáticas golondrinas para disfrutar de las luces de Barcelona desde el mar.

Otros mercados y ferias

Parada con productos artesanos de Navidad en la plaza de la Bella Dorita: del 1 al 23 de diciembre.

del 1 al 23 de diciembre. 15.º Mercado de Navidad Solidario de Pedralbes: 30 de noviembre, plaza del Monestir de Pedralbes.

30 de noviembre, plaza del Monestir de Pedralbes. Paradita de Navidad de Les Cosidores: 17 de diciembre, plaza del Molino.

17 de diciembre, plaza del Molino. Disseny Market Barcelona: del 12 al 14 de diciembre, Disseny Hub Barcelona.

del 12 al 14 de diciembre, Disseny Hub Barcelona. Feria de Navidad en la marquesina de la Via Júlia: del 5 de diciembre al 5 de enero.

del 5 de diciembre al 5 de enero. 50a Feria de Navidad en la plaza Sarrià: 13 y 14 de diciembre.

13 y 14 de diciembre. Feria de atracciones infantiles de Navidad en el Poble-sec: del 5 de diciembre al 5 de enero.

del 5 de diciembre al 5 de enero. Juegos de madera, mercado de Navidad y 'xocolatada': 29 de diciembre, plaza de Antoni Genescà i Coromines.

29 de diciembre, plaza de Antoni Genescà i Coromines. Actividades infantiles y mercado de intercambio en la plaza de la Farga : 20 de diciembre.

: 20 de diciembre. Mercado del Libro por Navidad en el mercado dominical de Sant Antoni : del 18 al 20 de diciembre.

: del 18 al 20 de diciembre. 'Christmas Market' en la calle de Calaf: 28 y 29 de noviembre.

28 y 29 de noviembre. XIV Mercadillo de Navidad de artesanías de Font d’en Fargues: 13 de diciembre, plaza Ònia Farga i Pellicer.

13 de diciembre, plaza Ònia Farga i Pellicer. Les Tres Torres Christmas Market: 13 y 14 de diciembre, Casa Sant Felip Neri.

13 y 14 de diciembre, Casa Sant Felip Neri. Palo Market Fest: del 4 al 7 de diciembre, calle Pellaires, 30. Entrada 5,5 €.

Navidad en los museos

Además de los mercados y ferias, Barcelona también presenta estas fiestas una programación especial con unas 90 actividades especiales en museos y espacios patrimoniales de toda la ciudad, como talleres creativos, casales de invierno, itinerarios temáticos o conciertos entre finales de noviembre y principios de enero. Puedes informarte aquí sobre planes culturales navideños que ofrece de manera gratuita la capital catalana.