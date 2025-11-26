Planes navideños
Guía de mercados y ferias de Navidad en Barcelona 2025: de Santa Llúcia a la Sagrada Família
Navidad 2025 en el Tibidabo: Nueva pista de hielo y programación especial
La Casa Batlló presenta su espectáculo gratuito de luces de Navidad: fechas y horarios
Planes culturales en Barcelona por Navidad: talleres, mercados y actividades gratis en museos
Con la llegada de la temporada de Navidad, desde finales de noviembre hasta la primera semana de enero, Barcelona se convierte en un gran escaparate festivo con mercados y ferias que ofrecen desde abetos y pesebres hasta productos artesanos, actividades familiares y gastronomía tradicional. A continuación, repasamos cuáles son los principales mercados navideños de Barcelona estas fiestas 2025-2026.
Feria de Santa Llúcia
Cuándo: 28 de noviembre al 23 de diciembre, de 10:00 a 21:00
Dónde: Alrededores de la Catedral de Barcelona
La Feria de Santa Llúcia, la más antigua de Barcelona dedicada a la decoración navideña, regresa con más de 160 puestos de productos navideños, como pesebres, figuritas, musgo o árboles de Navidad. También cuenta con 30 puestos de artesanía y regalos, desde cerámica y joyería hasta artículos de cuero y textiles.
Feria de Navidad de la Sagrada Família
Cuándo: 22 de noviembre al 23 de diciembre
Horario: lunes a viernes y festivos, de 10:00 a 21:00; sábados y vísperas de festivos, hasta las 22:00
Dónde: Plaça Sagrada Família, 1
Esta feria tradicional del Eixample, ofrece más de 70 puestos con abetos, adornos, pesebres y productos alimentarios artesanos como turrones, quesos y embutidos. Para los más pequeños, la ludoteca Jocs&Tió ofrece juegos y actividades diarias.
Mercado de Navidad de Diagonal
Cuándo: 29 y 30 de noviembre, de 10:00 a 21:00
Dónde: Av. Diagonal, de Lepant a Glòries
El mercado de Navidad de la Diagonal está dedicado a productos artesanos y delicias gastronómicas que ocuparán la rambla de la avenida con el objetivo de apoyar al comercio de proximidad.
Feria de Reyes de Gran Vía
Cuándo: 18 de diciembre al 6 de enero
Horario: 10:00 a 21:00, sábados y vísperas de festivos hasta las 22:00
Dónde: Gran Via de les Corts Catalanes (entre Rocafort y Muntaner)
La tradicional Fira de Reis vuelve a la Gran Via con más de dos semanas de actividades, puestos de regalos y decoración navideña para disfrutar en familia.
Feria de Navidad del Puerto de Barcelona
Cuándo: 28 de noviembre al 6 de enero, de 11:00 a 23:00
Dónde: Moll de la Fusta, Port Vell
Con más de 24.000 m², la feria del Port Vell se consolida como un gran escenario navideño con atracciones, talleres infantiles y, por primera vez, rutas nocturnas en las emblemáticas golondrinas para disfrutar de las luces de Barcelona desde el mar.
Otros mercados y ferias
- Parada con productos artesanos de Navidad en la plaza de la Bella Dorita: del 1 al 23 de diciembre.
- 15.º Mercado de Navidad Solidario de Pedralbes: 30 de noviembre, plaza del Monestir de Pedralbes.
- Paradita de Navidad de Les Cosidores: 17 de diciembre, plaza del Molino.
- Disseny Market Barcelona: del 12 al 14 de diciembre, Disseny Hub Barcelona.
- Feria de Navidad en la marquesina de la Via Júlia: del 5 de diciembre al 5 de enero.
- 50a Feria de Navidad en la plaza Sarrià: 13 y 14 de diciembre.
- Feria de atracciones infantiles de Navidad en el Poble-sec: del 5 de diciembre al 5 de enero.
- Juegos de madera, mercado de Navidad y 'xocolatada': 29 de diciembre, plaza de Antoni Genescà i Coromines.
- Actividades infantiles y mercado de intercambio en la plaza de la Farga: 20 de diciembre.
- Mercado del Libro por Navidad en el mercado dominical de Sant Antoni: del 18 al 20 de diciembre.
- 'Christmas Market' en la calle de Calaf: 28 y 29 de noviembre.
- XIV Mercadillo de Navidad de artesanías de Font d’en Fargues: 13 de diciembre, plaza Ònia Farga i Pellicer.
- Les Tres Torres Christmas Market: 13 y 14 de diciembre, Casa Sant Felip Neri.
- Palo Market Fest: del 4 al 7 de diciembre, calle Pellaires, 30. Entrada 5,5 €.
Navidad en los museos
Además de los mercados y ferias, Barcelona también presenta estas fiestas una programación especial con unas 90 actividades especiales en museos y espacios patrimoniales de toda la ciudad, como talleres creativos, casales de invierno, itinerarios temáticos o conciertos entre finales de noviembre y principios de enero. Puedes informarte aquí sobre planes culturales navideños que ofrece de manera gratuita la capital catalana.
- Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia
- Sin metro entre el 6 y el 8 de diciembre en Barcelona: las estaciones de esta línea quedarán sin convoyes
- Adiós definitivo a la histórica fábrica de las patatas Corominas de Badalona: malvenden su maquinaria por 4.000 euros
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
- Badalona enciende su espectacular árbol de Navidad de 43 metros ante una plaza abarrotada
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- El Ayuntamiento de Barcelona alerta de que un supuesto festival japonés que se celebrará en la Estació del Nord es una estafa
- La estación centenaria de la Sagrera condenada al derribo figura en el inventario de bienes de interés histórico