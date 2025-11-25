Navidad 2025 en el Tibidabo de Barcelona: Nueva pista de hielo y programación especial hasta el 5 de enero

El Parque de Atracciones Tibidabo de Barcelona pone en marcha este fin de semana su programación especial de Navidad 2025, que se celebrará del 29 de noviembre al 5 de enero. Además, el parque estará decorado con una ornamentación especial. En el Área Panorámica se instalará un árbol de Navidad de 12 metros, que dará la bienvenida a los visitantes, mientras que atracciones emblemáticas como el Giradabo, el Carrusel o la Cuca de Llum lucirán iluminación navideña.

Nueva pista de hielo sostenible

Una de las principales novedades de esta temporada es la inauguración de la nueva pista de hielo sintética, situada en la plaça dels Somnis de los Sueños. Fabricada con materiales sostenibles y con capacidad para 50 personas, la pista adopta una forma circular que permite patinar alrededor de la decoración navideña que ambienta la plaza.

El acceso está incluido en la entrada al parque, aunque también se puede patinar sin comprar la entrada completa adquiriendo un ticket único de 5 euros. La pista abrirá desde las 12:00 h y hasta la hora de cierre del parque.

Actividades

El Tibidabo también organiza este año encuentros con Papá Noel y un paje de los Reyes de Oriente, que recogerá las cartas de todos los niños.

Papá Noel estará del 20 al 24 de diciembre a las 12:00 h, 13:30 h y 15:00 h, en el Área Panorámica. Por su parte, el paje real estará del 2 al 5 de enero a las mismas horas y en la misma ubicación.

Para los más valientes, el parque recupera a su particular protagonista del Espai 666: el Krampus, el personaje malvado que solo aparece durante la Navidad y que estará disponible para fotos. Estará los días 29 y 30 de noviembre y todos los días de apertura del parque entre el 6 de diciembre y el 5 de enero, en el Espai 666.

Espectáculos con mascotas y marionetas

Las mascotas del parque, que este año cumplen 10 años, también formarán parte de la campaña navideña. Desde el 29 de noviembre y hasta el 5 de enero, todos los días de apertura ofrecerán un espectáculo navideño en la Plaza del Jardín a las 16:30 h. Además, antes de la función, los visitantes podrán conocerlas y hacerse fotos con ellas en los siguientes horarios: 14:00 h, 14:30 h, 15:10 h y 15:40 h.

Además, unos duendes de Navidad protagonizarán un espectáculo itinerante durante los fines de semana y festivos del 29 de noviembre al 14 de diciembre y del 27 al 31 de diciembre, con actuaciones a las 11:00 h, 12:30 h y 14:00 h.

El parque también recupera dos de sus actividades más tradicionales, el “Tibimarionetarium de Nadal”, un espectáculo de marionetas inspirado en las fiestas navideñas. Estará disponible este fin de semana (29 y 30 de noviembre) y todos los días de apertura entre el 6 de diciembre y el 5 de enero (horarios en la web del parque).

Visita gratuita con abuelos

El TibidAvis, una jornada pensada para que abuelos y abuelas disfruten del parque con sus nietos, se celebrará los días 22, 23 y 24 de diciembre, ampliando un día respecto a años anteriores. Durante estas jornadas, los abuelos tendrán entrada gratuita y podrán acceder con hasta dos nietos menores de 16 años.