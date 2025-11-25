Así se reforma una discoteca en 54 días: la ingeniería 'secreta' detrás de la metamorfosis de Sutton en Barcelona

El 4 de agosto pasado la discoteca Sutton cerró para acometer una reforma integral que finalizó el 26 de septiembre, con inauguración ese mismo fin de semana. Las fechas vienen a cuento porque la renovación meteórica, por obra y gracia de la ingeniería de vanguardia, permitió a la propiedad afrontar con más fuerza la inversión --por encima de 2 millones de euros-- y empezar a hacer caja lo más rápido posible para amortizarla. Y a la clientela, echar de menos por menos tiempo su local de ocio favorito.

Pero la transformación de la famosa discoteca discoteca de la calle de Tuset estaba fragúandose desde principios de año de la mano de la empresa ConstruNext, que en 2024 había ganado la selección de proyectos convocada por Sutton en 2024. Se apostó por una "reforma integral en un tiempo récord de solo siete semanas y cinco días", en base a "un proyecto pionero de reingeniería" desarrollado por la empresa que fundó en 2007 Joaquim Frigola, quien este martes ha mostrado los secretos de esa metamorfosis in situ.

El director de la sala, Robert Massanet, ha recordado "que todo se tiró a suelo y se empezó de cero". Anteriormente habían previsto otra reforma, que acabaron descartando por no ver claros los plazos ni el ajuste presupuestario. Cuando optaron por el plan de ConstruNext, la planificación pasó a ser milimétrica, han relatado este martes, tras "reformular soluciones técnicas, tiempos y procesos para asegurar viabilidad, eficiencia y precisión".

En la imagen, Marta Badia y Joaquín Frigola de ConstruNext, Toni Cano (propietario) y Robert Massanet, director de Sutton Club. / Job Vermeulen

De ese modo, entre enero y abril fue germinando el nuevo Sutton, mucho antes de que el local tuviera que bajar la persiana en agosto. El interiorismo lo aportaba Daniel Poch de DPoch Studio, quien entregó los renders del diseño a la constructora para que lo hiciera realidad.

Digitalización y curvas

Para reformar por completo la discoteca en 54 días, la firma constructora había implantado un proceso a medida de "coordinación, superposición y control gracias a toda la digitalización del proyecto", ha relatado Frigola. Empezaron por hacer un escaneado topográfico del local. Todo ello permitió ir "construyendo en paralelo en los distintos talleres especializados", de la mano de partners que superponían tareas coordinadamente.

En esencia, en menos de dos meses se demolió y desmontó todo lo que había, se renovaron las instalaciones y suministros, se instalaron los revestimientos, la iluminación --se digitalizaron 3 killómetros de leds-- y el nuevo diseño estético. La particularidad fue el mobiliario curvo que ahora distribuye el espacio. Todas esas piezas curvas se habían prefabricado en hormigón 3D, para afinar el calendario, ha relatado la Project Manager de la empresa, Marta Badia. Luego llegarían las creaciones de carpinteros y tapiceros y todo encajaría como un guante.

ConstruNext presume de incluso "reducir" la previsión inicial de ocho semanas y llevar a cabo toda la reforma con una desviación de presupuesto de solo el 1,5%.

Otra imagen del nuevo interior de Sutton. / EPC

Frigola --cuya empresa en 2023 obtuvo la certificación Ecovadis Platino, que la sitúa entre el 2% de las constructoras con mejor calificación en sostenibilidad a nivel internacional-- atribuye su precisión a términos que suenan a chino a los neófitos. "La metodología combinó DesignThinking para replantear necesidades y soluciones, Lean Construction para maximizar eficiencia y eliminar desperdicios, y Agile para impulsar una ejecución flexible y acelerada", resume, defendiendo los procesos para ahorrar costes y disgustos.

Y Massanet confirma que la discoteca, que ha quedado 12ª del mundo en el reciente listado The World’s 100 Best Clubs 2025, ha logrado volver "a la vanguardia" del ocio nocturno, con un diseño "espectacular y técnicamente impecable", pero además en un tiempo impensable. Sutton es propiedad de la familia Cano, impulsora también de otros locales destacado de la capital catalana, como Gatsby, Bikini e Imperator. Toni Cano ha explicado que una renovación de este tipo tiene una vida aproximada de una década y que podría quedar amortizada en cuatro o cinco años.

ConstruNext --que apuesta por el concepto de "reingeniería" para dar nuevas respuestas a las necesidades de construcción de espacios de organizaciones y empresas-- tiene entre sus proyectos destacados el 'pool' de innovación sostenible Barcelona Circular BAC de la Mondragón Unibertsitatea y el Ayuntamiento de Barcelona, las oficinas de Henkel y el Institut Català de Finances.