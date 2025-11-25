El recibo del agua subirá casi un euro de media en Barcelona y 22 ciudades de su área el 2026

Después de dos años con incrementos superiores al 5%, la subida del precio del agua en Barcelona y su área estará limitada a un 2,9% en 2026. La actualización implicará, de media, un encarecimiento de cada recibo bimensual de agua en casi un euro, concretamente en 80 céntimos (0,80 €) por hogar. La subida para este 2025 fue de unos dos euros de media por recibo, mientras que en 2024 fue una media de cinco euros extra la que se imputó a cada factura bimensual en relación al año anterior. Ese aumento del 2024, de un 11%, quedó registrado como el más cuantioso de la última década tras haberse congelado el precio del agua en 2014, después de crecer ese año un 13,5%. Asumiendo un consumo medio de 12 metros cúbicos por hogar, la nueva factura del agua rondará en Barcelona los 50 euros de media.

La nueva tarifa del agua de Barcelona ha salido adelante este 25 de noviembre en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) con los votos favorables de PSC, Junts y ERC; los votos contrarios de PP y Vox; y las abstenciones de Comuns, Junts per Tiana y Compromís i Acord per Torrelles. Además de en la capital catalana, la actualización tarifaria aplicará también en las otras 22 ciudades metropolitanas —L'Hospitalet o Cornellà de Llobregat, Badalona o Santa Coloma de Gramenet, por ejemplo— del ámbito de Aigües de Barcelona, la sociedad mixta mixta integrada por el grupo Agbar (70%), Criteria (15%) y el AMB (15%).

Los argumentos que justifican la subida son principalmente la inflación, con una estimación de incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya también del 2,9%, y el encarecimiento de la compra de agua por parte de Aigües de Barcelona al Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), que se encarga de la denominada 'distribución en alta'. Aïgues de Barcelona calcula que ese gasto se incrementará un 4%, llegando a los 104,6 millones.

En global, la empresa estima que sus gastos totales se incrementarán un 5,3%, pasando de los 336,7 millones de este 2025 a los 354 millones del próximo 2026. En esa partida también se consigna el incremento de 7,5 millones a 8 millones de un fondo para gastos futuros para sufragar medidas para combatir la sequía que exige la Ley de medidas urgentes para afrontar la situación de sequía excepcional en Catalunya. A diferencia de otras ocasiones en que se ha evidenciado una discrepancia entre Aigües de Barcelona y AMB, la subida final del suministro del agua, uno de los componentes de la factura, se aproximará mucho a la que pedía la empresa. Mientras la mercantil había solicitado un incremento de precios del 3,10%, el AMB asume una subida del 2,88%.

Claves para entender la factura del agua

Además del componente 'suministro', el consumidor final paga en la factura del agua por otros cinco conceptos: el canon del agua, que depende de l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya); la tarifa del alcantarillado (que aprueba cada ayuntamiento); el IVA; y, finalmente, dos tributos: el Tributo Metropolitano de la AMB, que queda congelado para el próximo 2024, y la tasa de recogida de residuos que aprueba cada ayuntamiento.

Según datos de Aigües de Barcelona, los citados componentes representan el siguiente impacto en la factura final: las tasas que corresponden al Ayuntamiento de Barcelona (alcantarillado y residuos) significan en torno al 23% de la factura; el suministro de Aigües de Barcelona, alrededor del 22%; el tributo del AMB equivale a un 21% de la factura; el canon de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a un 13,4%; la compra del agua a ATL representa en torno al 10%; el IVA y otros tributos de la Agencia Tributaria ocupan un 9% de la factura; y "otros conceptos" son un 0,8% de la factura.

En el caso del área de Barcelona, el sistema tarifario del suministro está determinado por los usos del agua. En el uso doméstico, el propio de los hogares barceloneses, la cuota fija del servicio se estipula en función del tipo de vivienda. Hasta este 2025, una ‘vivienda A’, por ejemplo, la más básica (contempla el uso de grifo, inodoro y lavamanos), tiene asignada una cuota fija de 3,49 €/mes; una ‘vivienda C’ (contempla el uso de grifo, lavavajillas, lavadora, inodoro, lavamanos, bañera y bidé) acarrea una cuota fija de 10,29 €/mes; y una ‘vivienda I’, la más sofisticada (contempla el uso de dos grifos, dos bidés, dos terrazas, dos inodoros, dos lavamanos, dos bañeras, lavavajillas, lavadora, ducha, jardín mediano y piscina), supone una cuota fija de 86,96 €/mes.

Para calcular el montante final del componente 'suministro' de la factura, a la citada cuota fija debe sumársele una parte variable en función del consumo. Siguiendo con las tarifas vigentes hasta la fecha, el variable por consumo se divide en seis tramos. Un primero de 0,8000€/m³ (consumo de 6 m³/mes); un segundo de 1,6002 €/m³ (consumo de 7 a 9 m³/mes); un tercer tramo de 2,4892 €/m³ (consumo de 10 a 15 m³/mes); un cuarto tramo de 3,3189 €/m³ (consumo de 16 a 18 m³/mes); y un quinto y último tramo de 4,1486 €/m³ (consumo de más de 18 m³/mes).