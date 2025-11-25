Navidad 2025 en Gavà: guía completa del Jardín de los Sueños y las fiestas de invierno

Gavà (Baix Llobregat) se prepara para vivir las fiestas de San Nicasi, Navidad y Reyes con una propuesta que busca implicar a la ciudadanía. El Jardín de los Sueños, ubicado en la Torre Lluc, reafirma este espacio como punto neurálgico de las celebraciones navideñas. "El objetivo es crear ambientes que inspiren y conecten, y donde la vida cultural y cívica enriquezca esta época del año", señala el consistorio en un comunicado. Las fiestas evolucionan hacia una visión "más amplia y dinámica", con numerosas actividades y nuevos atractivos.

Cada rincón del Jardín de los Sueños conduce a un universo fantástico mediante instalaciones interactivas que permiten vivir la Navidad de manera activa y participativa. Se podrá disfrutar de dinamizaciones y propuestas protagonizadas por Herald y Heraldina, personajes emblemáticos de las fiestas de Navidad de Gavà, que guiarán a través de un cuento un recorrido lleno de sorpresas. Cada visita será diferente, con varios momentos en los que las personas participantes tendrán un papel activo.

El espacio irá transformándose a medida que avancen las fiestas, desarrollándose en fases que siguen el calendario de Adviento y que incorporarán nuevas actividades cada día. Las tres etapas previstas se adaptan a los momentos clave de la Navidad gavanense: desde el encendido hasta Sant Nicasi, cuando se activará el programa central de actividades, y, finalmente, Reyes, con el Campamento Real y los carteros a quienes los más pequeños podrán entregar sus cartas.

El Jardín de los Sueños se abrirá con el encendido de luces y del árbol de la Torre Lluc el 28 de noviembre, en el marco de un espectáculo de luces, sonido y animación. Permanecerá abierto hasta el 5 de enero de 2026. La entrada es libre, con aforo limitado, y el acceso se permitirá hasta 30 minutos antes del cierre. El horario general será: del 28 de noviembre al 21 de diciembre, de lunes a jueves de 17:30 a 21 h y de viernes a domingo de 17:30 a 22 h; del 22 al 28 de diciembre, de lunes a domingo de 17:30 a 22 h; y del 2 al 4 de enero, de lunes a domingo de 16:30 a 22 h. El horario especial será el 24 de diciembre de 17:30 a 19:30 y el 5 de enero en la franja misma, mientras que del 29 de diciembre al 1 de enero el espacio estará cerrado para preparar la llegada de los Carteros Reales.

Del 2 al 4 de enero, el Jardín de los Sueños acogerá el campamento de los Carteros Reales, con diferentes espacios y animaciones. "Se trata además de un espacio inclusivo, con el objetivo de que toda la ciudadanía pueda disfrutarlo. Habrá sesiones con reducción de estímulos de sonido y luz los días 30 de noviembre, 5, 13, 21 y 26 de diciembre de 18 a 19 h. Las personas con movilidad reducida tendrán acceso directo sin colas. En ambos casos, será necesario dirigirse al control de acceso y mostrar el reconocimiento de discapacidad", explica el ayuntamiento.

Gavà contará también con cerca de 1.400 puntos de luz distribuidos por distintos espacios del municipio. La decoración se ampliará con elementos actuales y nuevos puntos ornamentales. Además del árbol de la Torre Lluc, se incorporarán otros espacios decorativos, como la Illa de Vianants con nuevos tramos iluminados, la iluminación en la calle de Can Tries, las banderolas luminosas en la C-245 y las cortinas de luz y ornamentaciones en los balcones de la Casa Gran.