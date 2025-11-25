Navidad 2025 en Castelldefels: fechas y actividades de la Fiesta Mayor de invierno y el Castrum Fidelis

Las luces de Navidad de Castelldefels (Baix Llobregat) se encendieron el pasado sábado 22 de noviembre con el acto oficial de encendido en una plaza de la Església. Miles de vecinos de Castelldefels y visitantes dieron así la bienvenida a las fiestas navideñas. Ahora, la Fiesta Mayor de invierno de Castelldefels vive sus primeras actividades el próximo fin de semana, con la celebración de la 'tabalada' y el 'correfoc' por las calles del centro de la ciudad, todas ellas el sábado 29 de noviembre. Además, el domingo 30 de noviembre tiene lugar una 'Ballada de sardanes' especial de Fiesta Mayor.

Recordemos que el grueso de las actividades de la Fiesta Mayor, y la feria medieval Castrum Fidelis, tienen lugar del 5 al 8 de diciembre.

Las distintas 'colles' de la Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels (ACPC) son protagonistas de jornadas que acercan la cultura popular catalana a la ciudadanía y a las personas visitantes que quieran disfrutarla.

'Tabalada', 'correfoc' y 'ballada de sardanes'

Como es tradición, los 'tabalers' de la ACPC recorrerán las calles del centro de la ciudad, llenándolas de música y ritmo. La 'tabalada' saldrá desde la plaza de la Església y, después de pasar por las calles Arcadi Balaguer, Major y Albert Einstein, finalizará en la calle Isaac Peral. La Tabalada tiene lugar el sábado 29 de noviembre, a partir de las 19 horas. El sábado será también el turno del 'correfoc' por las calles de la ciudad. Un evento que contará con los 'diables' adultos e infantiles de la Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels y con varios grupos invitados: la 'colla' adulta de Diables Banyuts de Vallirana y la 'colla' infantil de la Companyia General de Foc de Gavà.

El 'correfoc' comenzará en la calle Isaac Peral y terminará en la plaza de la Església. Antes, pasará por las calles Església, plaza Catalunya, Albert Einstein, Major, Doctor Barraquer, plaza Pau Casals, Pompeu Fabra, plaza de la Caputxeta, Doctor Trueta y Arcadi Balaguer. El 'correfoc' está previsto que empiece a las 20 horas.

El domingo 30 de noviembre, a las 11 horas, la plaza de la Església acográ una 'ballada especial de sardanes' de Fiesta Mayor de invierno, con la Cobla Mediterrània. En caso de lluvia, la 'ballada' se trasladaría al Centre Frederic Mompou.

La cultura popular catalana, epicentro de la Festa

La Festa Major d’Hivern se presenta con un amplio abanico de actividades y parte importante del programa de fiestas, como es tradición cada año, recae sobre la ACPC.

La Agrupació es la encargada de poner de manifiesto en la calle la expresión cultural tradicional catalana: 'diada castellera', 'gegants' (chocolatada 'gegantera'), 'matinades', 'cercavila' con bailes populares (y previamente un pregón satírico a cargo del Gar-i-Got), la 'tabalada' o el 'correfoc'. "La colla castellera pide a la ciudadanía su apoyo y que haga 'pinya' en la plaza de la Església el lunes 8 de diciembre, cuando tendrá lugar su 'plantada de castells' (a las 18 horas)", explica el consistorio.

Castrum Fidelis

Como cada año, y ya van doce, vuelve a la ciudad la feria medieval Castrum Fidelis, uno de los nombres históricos de la ciudad. Del 5 al 8 de diciembre, después de atraer a un gran número de curiosos cada año, llegará de nuevo una celebración de inspiración medieval que se combina con la tradicional Fiesta Mayor. El programa integra numerosas actividades, entre ellas el Mercado Medieval, activo todos los días de la feria, juegos medievales, etc.

También se ofrecerán varios espectáculos de recreación histórica, entre los cuales destaca el torneo a caballo en el parque de la Muntanyeta, o demostraciones de combates a pie, entre otros.