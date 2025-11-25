Muere un hombre al caerle encima una carretilla elevadora en Castellbisbal

Un hombre de 57 años ha muerto este martes al caerle encima una carretilla elevadora en Castellbisbal (Vallès Occidental). Los Mossos d'Esquadra, que tratan el hecho como un accidente laboral, han recibido el aviso del suceso sobre la una de la tarde. Las causas del siniestro están bajo investigación. Varias patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación de los Mossos, cinco dotaciones de los Bomberos y cuatro del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), así como un equipo conjunto de los Bomberos con el SEM y un equipo de psicólogos, actuaron en el lugar.

Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Rubí y del Departament d'Empresa i Treball, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.