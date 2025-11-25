Accidente laboral
Muere un hombre al caerle encima una carretilla elevadora en Castellbisbal
Los hechos han ocurrido sobre la una del mediodía y los Mossos lo consideran un accidente laboral
Detienen en Sabadell al autor de un robo con intimidación en una tienda
Un hombre de 57 años ha muerto este martes al caerle encima una carretilla elevadora en Castellbisbal (Vallès Occidental). Los Mossos d'Esquadra, que tratan el hecho como un accidente laboral, han recibido el aviso del suceso sobre la una de la tarde. Las causas del siniestro están bajo investigación. Varias patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación de los Mossos, cinco dotaciones de los Bomberos y cuatro del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), así como un equipo conjunto de los Bomberos con el SEM y un equipo de psicólogos, actuaron en el lugar.
Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Rubí y del Departament d'Empresa i Treball, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.
- Encendido de las luces de Navidad en Barcelona, hoy en directo: hora, afectaciones al tráfico y espectáculo en Paseo de Gracia
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia
- Sin metro entre el 6 y el 8 de diciembre en Barcelona: las estaciones de esta línea quedarán sin convoyes
- Adiós definitivo a la histórica fábrica de las patatas Corominas de Badalona: malvenden su maquinaria por 4.000 euros
- El AMB detecta que 11.000 pisos turísticos del área de Barcelona tributaban como hogares y no como negocios
- Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una 'mafia fraudulenta
- Badalona enciende su espectacular árbol de Navidad de 43 metros ante una plaza abarrotada