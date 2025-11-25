Los mercados del área de Barcelona han 'resucitado' 130 paradas en los últimos ocho años

Los mercados municipales de la provincia de Barcelona buscan fórmulas para no acumular más persianas bajadas. Una de ellas es el programa ‘Reempresa Mercats Municipals’, en marcha desde el verano de 2017, que ha intervenido ya en 130 paradas del área de Barcelona. Según los datos presentados este martes 25 de noviembre en el Mercat de la Creu Alta de Sabadell, 45 puestos han reabierto tras un periodo de cierre y en 85 casos se ha formalizado un traspaso de negocio entre el titular saliente y una nueva persona emprendedora.

En conjunto, estas operaciones han generado 2,9 millones de euros de inversión y han contribuido a mantener 220 puestos de trabajo ligados al comercio de proximidad en mercados municipales.

Reempresa Mercats Municipals, impulsado por la patronal Cecot con el apoyo de la Diputación de Barcelona, actúa como intermediario entre paradas que necesitan relevo —por jubilación o cambio de etapa profesional— y personas que quieren iniciar actividad económica en un mercado. Desde 2017, el programa ha acompañado 495 paradas con el objetivo de asegurar su continuidad: 283 eran establecimientos cerrados en busca de nueva vida, y 182 eran paradas en funcionamiento cuyos titulares querían traspasar el negocio de manera ordenada.

El secretario general de Cecot, Oriol Alba, recuerda que la edad media de los paradistas ronda los 48 años y que el sector afronta un relevo intenso: cada año se jubila “entre un 30% y un 40%” de los profesionales del comercio de mercado. En este escenario, destaca que programas como Reempresa permiten convertir muchas jubilaciones en oportunidades de continuidad empresarial, en lugar de en cierres definitivos.

Los datos del censo comercial de la Diputación de Barcelona muestran que alrededor de un 35% de las paradas de los 91 mercados municipales de la provincia están hoy cerradas. Ese porcentaje contrasta con la situación de los mercados de Barcelona ciudad —no incluidos en el estudio de la DIBA—, donde el número de puestos vacíos se sitúa en torno al 3% (63 paradas), mientras que en el conjunto provincial la media se multiplica por diez, hasta el entorno del 30–35%.

Esta realidad señala la magnitud del potencial de recuperación en muchos equipamientos del entorno metropolitano y comarcal. En algunos mercados de la provincia, como Torner (Badalona) o el de la Plaça de Vendre (Argentona), el porcentaje de paradas cerradas se acerca a nueve de cada diez. Otros ejemplos con más del 50% de puestos sin actividad son el mercado de Calella (en proceso de transformación en centro cívico), el de Can Serra en L’Hospitalet de Llobregat o los mercados de Premià de Dalt y Canet de Mar, así como varios equipamientos del Maresme como Arenys de Mar o El Masnou.

En este contexto, los 130 casos de reactivación logrados hasta ahora se leen como un primer bloque de paradas recuperadas dentro de un campo de actuación todavía amplio, donde la combinación de jubilaciones, experiencia comercial acumulada y nuevos emprendedores abre margen para seguir resucitando puestos.

Colaboración público-privada

La diputada delegada de Comercio y Consumo de la Diputación de Barcelona, Olga Serra, define el programa como “un ejemplo de colaboración público-privada para modernizar los mercados y avanzar en sostenibilidad”. Serra ha avanzado la voluntad de la corporación provincial de renovar el convenio con Cecot para dar continuidad al programa y reforzar el acompañamiento a los ayuntamientos y a los paradistas.

El trabajo no se limita al encaje entre vendedor y comprador del negocio: incluye asesoramiento económico, jurídico y comercial, análisis de viabilidad y apoyo en los trámites, con el objetivo de que el relevo se produzca en condiciones que permitan consolidar los proyectos a medio plazo.

Desde el Ayuntamiento de Sabadell, la segunda teniente de alcaldesa, Montserrat González, subraya que iniciativas como Reempresa Mercats Municipals ayudan a mantener los mercados “como espacios de referencia, dinámicos y conectados con las necesidades de la ciudadanía”.