La Boqueria de Barcelona instala 78 sensores para medir afluencias y "mejorar la experiencia" de sus visitantes

Se estima que unos 23 millones de personas visitan anualmente el mercado de la Boqueria de Barcelona, cuya masificación turística está en el punto de mira desde hace años y determina todas las acciones y planes de reforma que tiene sobre la mesa. Así que parece lógico que las decisiones que se tomen sobre la evolución del recinto tengan en cuenta de forma precisa su afluencia y la forma en que discurre esa marabunta humana. Con ese fin se han instalado ya 78 sensores en distintos puntos el mercado que medirán los flujos de visitantes con el reto de "mejorar y optimizar" su experiencia.

La nueva herramienta se implementó a mediados de septiembre, pero ha estado en fase de pruebas, por lo que todavía no ha arrojado balances. Hasta la fecha las mediciones se habían realizado con los cuentapersonas que colocó el ayuntamiento durante el covid, aunque estos eran perimetrales y no distinguían a las personas que salían por un pasillo y volvían a entrar. El nuevo sistema ofrecerá mapas de calor con todos los movimientos y mucha mayor precisión, explican a este diario fuentes del mercado.

La iniciativa forma parte del proyecto Boqueria Digital, desarrollado con la empresa de soluciones tecnológicas TC Group Solutions, y el apoyo de Turismo de Barcelona, que ha canalizado los fondos Next Generation. Afinar los volúmenes de usuarios del mercado y su comportamiento es clave para desarrollar "estrategias que mejoren la seguridad, la eficiencia y la experiencia" final. Los 78 sensores recogerán datos objetivos sobre cómo se mueven los usuarios.

Los dispositivos de última tecnología están operativos en los accesos e intersecciones del mercado, generando un mapeado general que identificará las zonas de mayor afluencia o las que permanecen poco transitadas durante la jornada. Sigue los pasos de la Rambla, que desde hace un año contabiliza con mayor precisión a sus paseantes, en ese caso mediante siete antenas.

Cómo se mueven y qué hacen en el mercado

El sistema permite interpretar patrones de movimiento y "generar una radiografía detallada del comportamiento de los visitantes, más allá del recuento de personas". Una información valiosa para tomar decisiones sobre inversiones y mejoras en las distintas áreas del mercado y evitar embotellamientos en las zonas más concurridas. Para el presidente de la Boqueria, Jordi Mas, la digitalización es ya una "condición imprescindible para asegurar la competitividad de los mercados públicos en los próximos años".

Considera que una correcta gestión de los horarios, la oferta o los cambios en el equipamiento pasan por obtener "datos reales" y no meras intuiciones. De ese modo, aspira a que el análisis del tráfico de visitas ayude a conocer lo que busca el público y sus tiempos de permanencia, facilitando también el trabajo de los comerciantes.

La directora de innovación de TC Group Solutions, Sonia Delgado, reitera que actuar en las zonas más congestionadas permitirá una mejor inmersión a quienes acudan a la Boqueria. Cuenta que el sistema de conteo TC LinkSpace "permite integrar diferentes tipos de sensores", aportando más valores y flexibilidad en el cálculo, facilitando su interpretación. ,

