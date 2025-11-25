Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona, denuncia el incivismo: "No es solo la molestia del retraso, sino una cuestión de seguridad y de respeto"

¿Sabías que más de seis de cada diez personas del área metropolitana de Barcelona ya utilizan el transporte público de forma habitual? Según una encuesta de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), el 61% de los residentes declaran que emplean el transporte colectivo como medio habitual de desplazamiento.

Esta cifra evidencia la fuerte apuesta de la ciudad por una movilidad más sostenible, eficiente y compartida. Además, pone de manifiesto la importancia de que cada uno colabore para que ese sistema funcione bien para todos.

En este sentido, la responsabilidad de los usuarios es fundamental para garantizar que el servicio sea ágil, seguro y respetuoso. Por eso merece la pena reflexionar sobre lo que ocurre cuando faltan el civismo y la atención, incluso en algo tan cotidiano como subir al autobús.

"Aislados por la música de sus auriculares"

La lectora de EL PERIÓDICO Marta Gracia, usuaria del bus en Barcelona, ha relatado en una carta la escena de falta de civismo que presenció hace unos días.

Ella describe cómo, en un trayecto en la ciudad, observó a varios pasajeros "absortos en la pantalla de su móvil o aislados por la música de sus auriculares, sencillamente no hacían caso".

Pasajeros de un bus de Barcelona, sin relación con el caso que relata Marta Gracia. / RICARD CUGAT

El problema se originó cuando un grupo de personas se quedó "justo detrás de la puerta trasera, impidiendo su cierre". El sistema de seguridad del vehículo detectó el obstáculo y la conductora advirtió por megafonía: "Por favor, apártense de la puerta, el vehículo no puede arrancar".

La chófer tuvo que levantarse de su sitio

"El resultado fue el silencio absoluto", prosigue Marta Gracia, que añade: "La situación duró varios minutos, causando un retraso innecesario, hasta que la conductora, frustrada, tuvo que levantarse de su asiento y pedirles personalmente que se movieran".

Un grupo de usuarios aguarda en la parada la llegada del autobús. / DANNY CAMINAL

Para esta usuaria del bus, el caso "no es una anécdota, es un síntoma". "No se trata solo de la molestia del retraso, sino de una cuestión de seguridad y de respeto hacia el trabajo de los conductores y al tiempo de los demás", concluye.

Recomendaciones para favorecer la convivencia

La demora que se produjo en este caso, unos minutos que a priori parecen poco, refleja cómo la actitud de unos cuantos puede afectar a la puntualidad, la comodidad y la percepción del servicio de muchos.

Para favorecer el civismo y la convivencia en el transporte público, estas son algunas recomendaciones:

Ceder espacio en puertas, pasillos o zonas de acceso.

en puertas, pasillos o zonas de acceso. Mantenerse atento a las indicaciones del conductor o del sistema de megafonía.

a las indicaciones del conductor o del sistema de megafonía. Evitar comportamientos que obstaculicen el movimiento del vehículo o la salida de pasajeros.

el movimiento del vehículo o la salida de pasajeros. Ser consciente de que cada minuto de retraso repercute en los siguientes usuarios.

repercute en los siguientes usuarios. Mostrar respeto hacia quienes operan el transporte y hacia quienes lo comparten contigo.

Como usuarios de un servicio colectivo, los comportamientos individuales importan. Marta Gracia lo resume muy bien: “Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención”. La próxima vez que te montes en un autobús o en cualquier medio colectivo, recuerda que no solo te estás desplazando tú: estás participando de un sistema que funciona mejor cuando todos ponemos algo de nuestra parte.