L'Hospitalet estudia crear un espacio de memoria para las víctimas de violencia machista más allá del crimen de Bellvitge

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) estudiará crear un espacio de memoria colectiva que recuerde a todas las mujeres asesinadas por violencia machista. Lo propuso la teniente de alcalde de L'Hospitalet, Laura García Manota (PSC), durante el Pleno ordinario del mes de noviembre después de anunciar que su partido, el PSC iba a votar en contra de dedicar un espacio público a las dos víctimas del crimen de Bellvitge en este mismo barrio. Tras destacar su "rechazo" contra el crimen machista que sufrieron en 2004 Silvia y Aurora, dos agentes en prácticas de la Policía Nacional que en ese momento residían en el barrio hospitalense de Bellvitge, la edil enmarcó el no de su grupo a la propuesta de los populares porque "consideramos que la respuesta debe ser un espacio para todas las víctimas". El asesinato acontecido hace más de dos décadas ha vuelto a la conversación pública a raíz de un reportaje del programa 'Crims' de TV3.

En el texto, los populares señalaban que el "brutal asesinato no fue un hecho aislado dentro de la crónica local", sino que se trató "la manifestación más extrema y cobarde de la violencia machista que lacera nuestra sociedad". "Este trágico suceso no solo supuso la pérdida irreparable de dos vidas que comenzaban una carrera profesional llena de futuro y de ilusión, truncada a manos de un cruel asesino, sino que también representó un duro golpe para nuestra ciudad y un profundo dolor para sus familias, compañeros y vecinos", apuntaba la moción. Para los populares, dedicar un espacio público a Silvia y Aurora, preferiblemente en el barrio de Bellvitge, era "un acto de justicia, de memoria y de respeto institucional".

Aunque ya existen espacios de memoria en los barrios de Gornal y Can Serra, Manota señaló que desde el ejecutivo local consideraban que se debía crear "un espacio de conmemoración para todas las mujeres". En el mismo sentido se expresó la edil de ERC Sílvia Casola, cuyo grupo también votó en contra de la moción. En un tono más duro que el de la teniente de alcalde, Casola, tras también condenar el crimen, tachó de "vergonzosa" y "oportunista" la moción y acusó al PP de querer "sacar rédito de un asesinato". Además, apuntó que los populares no habían consultado a los vecinos de Bellvitge y que estos no estaban de acuerdo con la propuesta por la escasa vinculación de las dos mujeres con la barriada.

"Es irrespectuoso con las víctimas de violencia machista en L’Hospitalet y con todos los vecinos de Bellvitge", añadió la edil republicana. También votaron en contra los Comuns, que reclamaron también el mismo respeto para todas las víctimas de la violencia machista en los últimos 20 años e insistieron que la propuesta debería haber pasado por el consejo de distrito y la comisión del nomenclátor antes que llevarla al Pleno. Así, además del PP, tan solo Vox apoyó la moción, que, al sumar sólo siete de los 27 votos posibles, no prosperó.

Tras el posicionamiento de los grupos de izquierdas en el consistorio, la portavoz del PP, Sonia Esplugas, estalló también en un séquito de reproches y calificó la postura de los partidos de "miserable". "Es una moción presentada desde el máximo respeto y consultada a las familias. ¿Si hubieran sido Mossos d’Esquadra estaríamos hablando de lo mismo o es porque son policías nacionales y vienen de España?. No tienen vergüenza", destacó la concejal popular. Las dos agentes asesinadas en 2004 por Pedro Jiménez eran originarias de León.

Violencia machista

Con todo, y a las puertas del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Pleno de L'Hospitalet sí que dio apoyo, a iniciativa del PSC, ERC, PP yComuns, al manifiesto 'Reacciona!', elaborado por los grupos de mujeres de la ciudad. El único grupo que no ha apoyado la moción fue la extrema derecha de Vox. El manifiesto denuncia que la violencia machista sigue presente en todos los ámbitos de la vida —en los hogares, en el trabajo, en las redes, en la calle, en las instituciones— y también en contextos de guerra, y hace un llamamiento a reaccionar colectivamente: incrementando recursos, reforzando protocolos, apoyando a las víctimas y trabajando desde la sororidad y la responsabilidad compartida.

Hace pocos días la ciudad tuvo que lamentar un nuevo crimen machista, el de Neus, una mujer muy vinculada al tejido social y cultural de los barrios de Collblanc y la Torrassa. En este caso se trató de un caso de violencia doméstica, dado que supuestamente el autor fue el hijo de la mujer.

Se trató del octavo feminicidio del año 2025 en Catalunya y el 156 desde que se empezaron a recoger datos oficiales, en el año 2012. Precisamente, hace un par de semanas, la consellera Eva Menor visitó L'Hospitalet para inaugurar un nuevo Servicio de Intervención Especializada (SIE), un equipamiento para tratar de frenar el maltrato que sufren aún muchas mujeres y que las víctimas logren la mejor atención posible. Según datos municipales, casi 900 mujeres fueron atendidas por violencia machista en la segunda ciudad de Catalunya entre enero y octubre de este 2025.