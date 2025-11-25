Un hombre muere atropellado tras caer en las vías de una estación del metro de Barcelona

Un hombre murió el pasado sábado por la noche después de ser atropellado por un tren en la estación de Diagonal, concretamente en la zona de la línea 3 del metro de Barcelona, tal y como ha avanzado 'Metrópoli' y han confirmado fuentes policiales a este diario.

Según fuentes de los Mossos d'Esquadra, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran que la víctima perdió el equilibrio tras colocar mal el pie en el borde del andén. El tropiezo provocó que cayera a las vías justo en el momento en que el convoy entraba en la estación, sin que el maquinista pudiera evitar el atropello.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que atendieron al hombre y lo trasladaron aún con vida a un centro hospitalario, donde terminó falleciendo horas después.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas de este trágico suceso, si bien afirman que todo apunta a una caída accidental.

Otra muerte en la misma estación

Otro accidente muy similar tuvo lugar en esta misma estación el pasado mes de junio, cuando un hombre también perdió la vida al caer sin querer a las vías del metro justo cuando se aproximaba un tren.

Los hechos también tuvieron lugar de noche en la estación de Diagonal de la línea 3. Fuentes conocedoras apuntaron en su momento que, antes de caer, la víctima aparentaba estar bajo los efectos del alcohol.