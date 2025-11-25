El Govern prepara un segundo plan de choque para aumentar la oferta de autobús interurbano

El Govern trabaja en un segundo plan de choque para responder a una demanda de transporte por carretera que se ha disparado y que no logra cubrir la oferta actual de transporte público. Tras el primero, en el que se han invertido 17 millones para reforzar 66 líneas de autobús en dos años, el futuro plan contempla destinar otros 21,1 millones en 131 nuevas actuaciones, ha explicado este martes el secretario de Movilidad, Manel Nadal.

De 2012 a 2024 el transporte por carretera ha pasado en Catalunya de los 24 a los111 millones de viajeros anuales. En el último año, la demanda sigue aumentando a un ritmo del 30%, ha incidido Nadal en la jornada que ha celebrado este martes la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (FECAV). El Govern sigue buscando cómo responder a una demanda motivada por el aumento de población en todo el territorio catalán más allá también de los tradicionales corredores ferroviarios para evitar autobuses repletos y pasajeros de pie en expediciones que circulan por la autopista.

El presidente de la FECAV, José María Chavarría, en la inauguración de la jornada anual de la patronal del sector. / El Periódico

Apuesta por el bus

La estrategia pasa, según Nadal, por seguir extendiendo la red de autobuses rápidos, que responden de forma “eficaz” a las necesidades de los usuarios. “Cada día vemos la gente de Berga, Vilanova, de Sant pere de Ribes, de Mataró, de Arenys” que demandan “más y mejor transporte en sus desplazamientos diarios, sean hacia Barcelona, o a las escuelas o los centros sanitarios", ha explicado.

En el Área Metropolitana también considera que debe ser el autobús el que responda a la necesidad de más transporte frente a la opción de trazar nuevas líneas de ferrocarril, que ha considerado “muy caro”, salvando las ampliaciones ya anunciadas de la L3 de metro hacia Esplugues y la L1 a Badalona. Una opción por la que ya se decantó públicamente hace una semana el vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón.

Contratos que permitan amortización

Dado el creciente papel protagonista del autobús en el desempeño del servicio de transporte público en Catalunya, el presidente de la FECAV, José Maria Chavarría, ha pedido a la administración “contratos estables, bien remunerados y con amortización suficiente” para cubrir las costosas inversiones que el sector está llevando a cabo. Nadal ha coincidido con la patronal sobre la necesidad de llegar a acuerdos para agilizar la descarbonización de la flota de autobuses. Una modernización que ha indicado que ya se está realizando en los nuevos servicios que se están poniendo en marcha, como el corredor entre Manresa y Barcelona y los servicios de bus rápido en Girona.

Además de la compra de nuevos autobuses eléctricos, híbridos y propulsados por gas que permitan retirar los diésel, Chavarría ha incidido en que las empresas también deben llevar a cabo la adecuación necesaria de toda la infraestructura en las estaciones, así como nuevas contrataciones. "En las últimas ampliaciones de los servicios hemos contratado a 600 nuevos conductores", ha resaltado. “La administración nos pide más servicio ahora, no en 2028 (cuando terminan las actuales concesiones) o 2030. Nosotros pedimos contratos de entre 8 y 10 años para poder amortizar los nuevos vehículos”, ha incidido el presidente de la FECAV.

Cómo pagar la factura

La federación y la conselleria de Territori ya mantienen reuniones para tratar cómo financiar el transporte, después de que la patronal haya reiterado que existe un problema de costes agravado por el aumento en un 25% del precio de los seguros y de arrastrar una deuda asociada a la bonificación de la T-Jove.

En este sentido, Nadal ha reiterado que las tarifas que abona la ciudadanía deberán aumentar al ritmo del IPC y que la administración debe encontrar nuevas formas de financiación del transporte público, como por ejemplo la partir de la aplicación de una euroviñeta -que aportaría 1.000 millones, según Nadal- y el gravamen a los combustibles fósiles.