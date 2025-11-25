Amaia, Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, La Ludwig Band y Maria Arnal actuarán en el Vida 2026 de Vilanova

Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, Ralphie Choo, Saint Etienne, Amaia, Maria Arnal, Ludwig Band, Sidonie, Ferran Palau, Yerai Cortés y Charlotte Crepen forman parte del cartel de la 12ª edición del Vida, el festival musical de Vilanova i la Geltrú, que tendrá lugar del 2 al 4 de julio de 2026. Tres noches que los organizadores han apuntado que combinarán estrellas internacionales, referentes de la escena estatal y talento emergente con una apuesta por el panorama catalán, en una de las ediciones más potentes del festival. El lema del Vida 2026 es 'Imagino' con la idea de ser "una invitación abierta a imaginar un futuro mejor, más humano, más libre y más en paz, con la música como lenguaje universal".

La jornada del jueves combinará figuras destacadas del panorama global, nuevas promesas y "una apuesta firme" por la escena catalana y estatal. Ralphie Choo volverá al Vida después de que en 2024 visitara el festival como artista emergente. Este 2026 presentará su nuevo disco en exclusiva en uno de los escenarios principales, transformado en cabeza de cartel.

Otra de las grandes protagonistas del jueves será Charlotte Crepen, artista canadiense que actúa por primera vez en España. Cantante en inglés y francés, dominando tanto el piano como la guitarra, Crepen llega al Vida en plena consolidación internacional. La jornada contará también con la banda británica Saint Etienne, referentes de finales de los 90’ y principios de los 2000. Llegarán a la cita musical con un nuevo disco lleno de colaboraciones bajo el brazo.

La banda establecida en Los Ángeles Osees aportará una dosis de garage, punk y electricidad. La jornada inaugural reunirá algunas de propuestas destacadas del panorama estatal como Alcalá Norte y Barry B. También destacan las actuaciones de la cantautora mallorquina Maria Jaume, que vuelve al Vida para presentar su nuevo trabajo, que publicará en primavera, y de la artista emergente La Tania.

Concierto de Ludwig Band en el Festival Vida 2024 de Vilanova i la Geltrú / Irene Vilà Capafons

Como cada edición, el Vida mantiene su compromiso con el talento local y el primer día contará con Al·lèrgiques al Pol·len, Dan Peralbo i El Convoi, Fades, Carmen Lancho, Maig, Azuleja, entre otros nombres. La noche de jueves contará también con el concierto inaugural, un espectáculo que se anunciará más adelante.

Viernes

El cartel de viernes combinará referentes estatales, figuras internacionales en pleno auge y una cuidada selección de propuestas catalanas. El gran protagonista será Guitarricadelafuente, uno de los artistas del año, sobre todo gracias a su último disco, 'Spanish leather'. El cantante de Benicàssim ya ha visitado el Vida en ediciones anteriores, pero ahora vuelve "en el mejor momento de su trayectoria", destaca el festival. Además, se anunciará más adelante otro cabeza de cartel.

Uno de los momentos destacados de la segunda jornada será el directo de Nu Genea, dúo italiano que presentará su nuevo disco caracterizado por su mezcla de funk, electrónica y ritmos mediterráneos. Otro artista que se incorpora al Vida es el francés Lewis OfMan. También repiten Ludwig Band, protagonistas del concierto inaugural de la pasada edición. En cambio, uno de los artistas que se estrenan al festival es Sidonie, que presentarán su primer disco en catalán.

Ambiente y público durante el concierto de Suede en el Vida de 2023. / FERRAN SENDRA

Se ha programado a los británicos Shame, la banda de post-punk y los madrileños Depresión Sonora, inspirados también en el post-punk y la new wave de los 80’, que contrastarán con el concierto acústico e íntimo que ofrecerá el uruguayo Juan Wauters desde el barco. También actuarán la banda británica Sunday (1994) y los colombianos Frente Cumbiero.

El talento local volverá a destacar el viernes, con propuestas como Greta, Roserona, Kiliki, Remei de Ca la Fresca y la banda estadounidense Preen, que vuelve al festival después de su primera aparición en una fiesta de presentación. Como sorpresa especial, la jornada del viernes incluirá un espectáculo secreto que se revelará únicamente durante el festival.

Sábado

Finalmente, el sábado tendrán lugar las actuaciones del británico Fatboy Slim, uno de los DJ y productores más influyentes de la música electrónica, que regalará un final apoteósico en los jardines de la Masia d'en Cabanyes. La otra gran protagonista del sábado será Amaia, una de las artistas más estimadas y representativas de la música española contemporánea, que pasa por uno de los momentos más brillantes de su carrera. Actuará por primera vez en Vilanova i la Geltrú para presentar su nuevo trabajo. El Sábado también contará con la neozelandesa Aldous Harding; el maestro del flamenco contemporáneo y ganador de un premio Goya, Yerai Cortés, que vuelve al Vida y Maria Arnal, que estrenará su primer trabajo en solitario con un espectáculo cargado de experimentación. Otro artista que vuelve es Cupido, que ya realizó en 2024 un 'show' secreto en el escenario de La Cabana. También será el turno de la que fue la primera confirmación del Vida 2026, los australianos Balu Brigada, así como de Tyler Ballgame o la banda madrileña Paloma.

El sábado también actuarán Ferran Palau, la artista de Jaén Ángeles Toledano, Las Petunias, Tristán, Me and the Bees, Gazella e Indus, grupo colombiano que mezcla electrónica, cumbia y ritmos afrolatinos. Los abonos y las entradas de día ya están a la venta en la web del festival.