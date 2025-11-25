Encendido de luces de Navidad de Cornellà 2025: fecha, hora y lugar

Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) encenderá las luces de Navidad a partir del sábado 29 de noviembre con una gran fiesta que "ya es toda una tradición". Bajo el lema 'Hola, Nadal!', el Ayuntamiento de Cornellà ha organizado un acto de encendido que requerirá la participación de niños y adultos para iluminar la ciudad. La plaza de Catalunya será el escenario de este pistoletazo de salida de las actividades navideñas, a partir de las 18.30 h, con animación, canciones y mucha interacción con el público.

"Este año, la fiesta del encendido se celebra en sábado para favorecer la participación del mayor número posible de familias con niños, que son los protagonistas indiscutibles de estas fiestas", explica el consistorio en un comunicado. A partir de este momento, las luces se encenderán a diario hasta el 6 de enero, habitualmente de 18 a 23 h; y durante los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre, y el 1, 5 y 6 de enero estarán encendidas de 18 a 01 h.

Más decoraciones y más puntos luminosos sostenibles

La ciudad apuesta nuevamente por la "sostenibilidad y la eficiencia energética" con un total de 1.430 decoraciones y 617.345 puntos luminosos, que evidencian elementos nuevos y un aumento de la iluminación festiva en los diferentes barrios. Este año, se instala un 50% más de iluminación en la ciudad respecto a 2024, cuando se encendieron 410.000 puntos de luz.

Todas las decoraciones están elaboradas con materiales biodegradables, como botellas de agua recicladas o caña de azúcar, lo que permite reducir hasta un 80% el uso de aluminio. Además, muchas de las piezas incorporan efectos de animación —flash, xled o stars— y su estructura colorida hace que también decoren de día, "aportando color y dinamismo y llevando la magia navideña más allá de la noche".

Imagen de archivo de familias en la celebración del encendido de luces de Navidad de Cornellà. / Judit Fernandez (Ayuntamiento de Cornellà)

El alumbrado navideño se instalará en unas 50 calles de la ciudad, aquellas con más tradición comercial, acompañado de dieciocho figuras decorativas de grandes dimensiones repartidas por los diferentes barrios: un trenecito, cinco farolillos gigantes, dos arcos dorados, una bola gigante y varios árboles de Navidad.

Además, habrá siete figuras del Mag Maginet, ocho árboles de los deseos de la Fada Ondina y siete buzones reales donde los niños pueden enviar las cartas para los Reyes.

Propuestas gratuitas

La fiesta del encendido será el inicio de la campaña global de Navidad en la ciudad que incluye toda la programación cultural y de ocio tradicional, como la Fira Infantil, el Sant Ildephon’s Xmas Festival, cantadas de villancicos, la Fira de Santa Llúcia, el campamento oriental del Mag Maginet y la Noche de Reyes, con la fiesta de llegada de Sus Majestades y la gran cabalgata por toda la localidad.

Durante las fechas navideñas, además, habrá dinamización en las calles comerciales como parte de la campaña de comercio organizada por el ayuntamiento de Cornellà y la asociación Cornellà Compra a Casa. El objetivo es contribuir a dinamizar y potenciar el comercio de proximidad y ofrecer más animación en el espacio público durante estos días. Otra de las novedades de este año son las “puertas mágicas” que se colocarán por toda la ciudad y que están relacionadas con el Conte de la Nit de Reis. "Es un juego para los niños y niñas de la ciudad para averiguar la palabra mágica que este año ayudará a Sus Majestades a llegar a Cornellà", explica el consistorio.