De 37 años
Detienen en Sabadell al autor de un robo con intimidación en una tienda
El hombre amenazó a la propietaria para robar 100 euros
Sabadell instalará ocho cámaras de vigilancia en las estaciones de Renfe y FGC
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de un robo con intimidación cometido en una tienda de Sabadell. Los hechos ocurrieron el 27 de octubre, cuando la propietaria de un establecimiento de la calle Budapest denunció que un hombre le había amenazado por robar dinero de la caja registradora y se había llevado 100 euros. Los Mossos abrieron una investigación con la que identificaron al supuesto autor, al que detuvieron el 18 de noviembre. El arrestado tiene varios antecedentes policiales por relictos contra el patrimonio. El varón pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Sabadell.
