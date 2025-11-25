Paseo de Gràcia
La Casa Batlló presenta su espectáculo gratuito de luces de Navidad: fechas y horarios
MAPA | Estas son las calles de Barcelona iluminadas por Navidad
Las seis novedades más destacadas de las luces de Navidad de este año en Barcelona
‘Els llums de Sant Pau’ inauguran su espectáculo de Navidad más inmersivo e interactivo
La Casa Batlló de Barcelona vuelve a celebrar la Navidad con ya su tradicional espectáculo de luz y música en su fachada, un evento que cada año atrae a numerosos visitantes al paseo de Gràcia. Desde el 22 de noviembre y hasta el 6 de enero, el edificio modernista ofrece una puesta en escena diaria que combina artes digitales, color y sonido..
La inauguración tuvo lugar el pasado sábado, coincidiendo con el encendido oficial de las luces navideñas de la ciudad. El horario del espectáculo es de 18:30 a 21:30, con pases de tres minutos de duración cada media hora. Puede verse desde la calle y es gratuito.
Según han informado desde la Casa Batlló en un comunicado, este año su iluminación tiene un significado especial:a apoyar a las personas neurodivergentes, ya que el turístico edificio cuenta con empleados neurodivergentes, especialmente con trastorno del espectro autista (TEA), para atender a los visitantes y fomentar su inserción laboral. En este sentido, han anunciado que esta Navidad realizarán una donación a la Fundación Adana y a la Associació Aprenem Autisme.
- Encendido de las luces de Navidad en Barcelona, hoy en directo: hora, afectaciones al tráfico y espectáculo en Paseo de Gracia
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
- Sin metro entre el 6 y el 8 de diciembre en Barcelona: las estaciones de esta línea quedarán sin convoyes
- Adiós definitivo a la histórica fábrica de las patatas Corominas de Badalona: malvenden su maquinaria por 4.000 euros
- El AMB detecta que 11.000 pisos turísticos del área de Barcelona tributaban como hogares y no como negocios
- Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una 'mafia fraudulenta