La Casa Batlló presenta su espectáculo gratuito de luces de Navidad: fechas y horarios

Fachada de la Casa Batlló de Barcelona iluminada por Navidad / Casa Batlló

Barcelona
La Casa Batlló de Barcelona vuelve a celebrar la Navidad con ya su tradicional espectáculo de luz y música en su fachada, un evento que cada año atrae a numerosos visitantes al paseo de Gràcia. Desde el 22 de noviembre y hasta el 6 de enero, el edificio modernista ofrece una puesta en escena diaria que combina artes digitales, color y sonido..

La inauguración tuvo lugar el pasado sábado, coincidiendo con el encendido oficial de las luces navideñas de la ciudad. El horario del espectáculo es de 18:30 a 21:30, con pases de tres minutos de duración cada media hora. Puede verse desde la calle y es gratuito.

Según han informado desde la Casa Batlló en un comunicado, este año su iluminación tiene un significado especial:a apoyar a las personas neurodivergentes, ya que el turístico edificio cuenta con empleados neurodivergentes, especialmente con trastorno del espectro autista (TEA), para atender a los visitantes y fomentar su inserción laboral. En este sentido, han anunciado que esta Navidad realizarán una donación a la Fundación Adana y a la Associació Aprenem Autisme.

