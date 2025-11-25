Cabify inicia una campaña de "viajes más asequibles" dirigida a los barceloneses

Cabify ha iniciado este martes una campaña para fomentar el uso de su servicio entre los barceloneses "para facilitar los desplazamientos a las personas que pueden ver afectado su día a día en Barcelona por el turismo masivo", según indica en un comunicado.

Desde esta semana y de manera permanente, la compañía ha activado la categoría “Cabify por Barcelona”, que facilita el acceso a una movilidad bajo demanda con descuentos para los usuarios que tengan guardada su casa o su lugar de trabajo en la app de la compañía, con "viajes más asequibles" desde los barrios hasta el aeropuerto o hasta hospitales o centros de salud, entre otras acciones que se irán activando paulatinamente.

Soluciones frente al turismo

"Hemos dado un paso al frente para tratar de ser parte activa del cambio y hacer mejor la vida de todas las personas que viven en la ciudad y que se han podido ver afectadas por los efectos negativos por el turismo exacerbado. Tendemos la mano a instituciones, asociaciones vecinales y sociedad civil para encontrar soluciones comunes que permitan conciliar el turismo con el día a día de la capital”, señala Alberto González, director general de Cabify en España.

Cabify lleva cerca de quince años operando en Barcelona, donde genera 1.300 puestos de trabajo de forma directa, según la compañía, que lamenta "la falta de licencias de taxi y VTC de la ciudad" que no son suficientes para dar respuesta a las necesidades de movilidad de ciudadanos y visitantes.

Demanda insatisfecha

La demanda insatisfecha se sitúa, de media, en el 56% en Barcelona y su área metropolitana, si bien existen diferencias significativas en función de las horas, según el estudio ‘Estimación del tamaño óptimo de flota de taxi y VTC para equilibrar oferta y demanda en Barcelona’, realizado por investigadores del CERTH-HIT y TRANSyT-UPM. Para cubrir entre el 60% y el 80% de esta demanda no atendida serían necesarios entre 3.500 y 4.600 taxis y VTC adicionales, y hasta 14.000 para satisfacerla completamente, afirma la compañía.