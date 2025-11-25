Barcelona obligará a los autocares turísticos a reservar el aparcamiento para que circulen menos por la ciudad

El centro de Barcelona está cada vez más copado por autobuses que transportan turistas y que tensionan especialmente zonas como la Sagrada Família o el Park Güell. Así lo considera el ayuntamiento, que entre las medidas que lleva a cabo para compatibilizar el turismo con la vida de los vecinos y la movilidad urbana impulsa una iniciativa que poco gusta a este sector.

“Tenemos autocares dando vueltas sin ninguna organización”, ha afirmado la directora de Serveis de Mobilitat del ayuntamiento, Lídia Torres, en la jornada anual de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (Fecav), la patronal del sector. Para evitarlo ha puesto en marcha la iniciativa Zona Bus 4.0, que obligará a los conductores a realizar una reserva previa de la zona de aparcamiento a través de la página web creada para ello. La prerreserva conllevará una necesaria planificación previa antes de iniciar la ruta y una adaptación de los operadores que deberán utilizar el portal.

La directora de Serveis de Mobilitat del ayuntameinto, Lídia Torres, en la jornada anual de la Fecav, la patronal del sector del bus de Catalunya. / El Periódico

Reducir el aparcamiento

La iniciativa Zona Bus 4.0 incluye además reducir las plazas de estacionamiento de autocares en el centro de la ciudad y limitar las operaciones por hora, así como crear zonas de encochamiento y desencochamiento fuera del centro, de forma que los turistas accedan a los puntos de interés mediante transporte público. "Necesitamos un nuevo modelo de gestión de la movilidad turística porque lo que hay ahora no funciona", ha subrayado Torres frente a los representantes del sector, al tiempo que ha admitido que se trata de un cambio que genera resistencias.

“Tendremos menos congestión, menos esperas, y menos gasto de combustible”, ha defendido Torres. “Tenemos que acostumbrarnos a este nuevo modelo de funcionamiento”, ha reiterado la representante del consistorio.

Menos congestión y esperas

Unos argumentos que no han convencido al sector, que previamente, en boca del presidente de la Fecav, José María Chavarría, ha reclamado que los autobuses puedan llegar hasta el centro de la ciudad.

En la misma línea, el vicepresidente de APTI Barcelona, Miquel Angel Díez, ha considerado “competencia desleal restringir la actividad turística discrecional frente al crecimiento del bus turístico”. Díez ha afirmado que la medida conllevará para las empresas del autobús una pérdida de mercado y un aumento de costes. “La masificación es un problema inducido por el propio ayuntamiento”, ha señalado, apuntando a la idea que defienden los empresarios de que los autobuses permiten mayor fluidez de la movilidad frente al coche privado o los taxis.

Sin marcha atrás

La medida ha provocado las críticas de otros representantes del sector durante la jornada, frente a las cuales Torres ha indicado que las áreas de Movilidad, Turismo y la empresa municipal BSM actúan de forma conjunta para llevar a cabo esta iniciativa que, ha reiterado, no tiene marcha atrás.

El director del area de Innovación, Transporte y Logística del Institut Cerdà, Julián Arenas, ha indicado frente a la controversia que “el sector público y el privado deben colaborar” para acordar soluciones.