Cortada la Gran Via de Carles III por un accidente entre una moto y un autobús en Barcelona

Este martes por la mañana, ha quedado cortada la circulación de vehículos en la Gran Via de Carles III de Barcelona, a la altura de su confluencia con la avenida Diagonal, tras un accidente de tráfico que ha tenido lugar en plena hora punta de desplazamientos.

Fuentes municipales han confirmado a este diario que el accidente ha sido una colisión entre una motocicleta y un autobús de la línea V3 de TMB. Como consecuencia del impacto, dos personas han resultado heridas: el conductor de la motocicleta y el pasajero que viajaba en la parte posterior.

Las mismas fuentes informan de que las lesiones de ambos no son de gravedad. Los dos heridos han sido trasladados a centros médicos por personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

La Guardia Urbana de Barcelona está realizando desvíos de la circulación en la zona..