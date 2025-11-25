Dos heridos
Cortada la Gran Via de Carles III por un accidente entre una moto y un autobús en Barcelona
Comienzan las obras para instalar bandas sonoras en carreteras de Barcelona
Muere atropellado un conductor de 21 años que había bajado de su coche averiado en Parets del Vallès
Este martes por la mañana, ha quedado cortada la circulación de vehículos en la Gran Via de Carles III de Barcelona, a la altura de su confluencia con la avenida Diagonal, tras un accidente de tráfico que ha tenido lugar en plena hora punta de desplazamientos.
Fuentes municipales han confirmado a este diario que el accidente ha sido una colisión entre una motocicleta y un autobús de la línea V3 de TMB. Como consecuencia del impacto, dos personas han resultado heridas: el conductor de la motocicleta y el pasajero que viajaba en la parte posterior.
Las mismas fuentes informan de que las lesiones de ambos no son de gravedad. Los dos heridos han sido trasladados a centros médicos por personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
La Guardia Urbana de Barcelona está realizando desvíos de la circulación en la zona..
