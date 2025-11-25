Aldi abrirá un nuevo supermercado en el centro de Barcelona este diciembre

La cadena alemana de supermercados Aldi tiene previstas dos nuevas aperturas en Barcelona ciudad: una en el número 118 de la calle Rosselló, muy cerca del Hospital Clínic, en la Antiga Esquerra de l'Eixample; y otra en el mercado de Montserrat (vía Favència, 247), en el barrio de Les Roquetes. El primero tiene prevista la apertura el 17 de diciembre y, el segundo, a principios de 2026, según han informado fuentes de la marca a EL PERIÓDICO.

Las mismas fuentes indican que estos estrenos se enmarcan en el objetivo de la compañía de crecer en Catalunya, comunidad que describen como uno de sus “territorios estratégicos en España”, especialmente la provincia de Barcelona. De hecho, esta es la provincia que cuenta con más supermercados Aldi del país, con unos 80 establecimientos. "Esto confirma que vamos por buen camino y que la gente de la zona confía en nosotros", afirma Xavier Martínez, responsable de expansión de Aldi en la zona.

“También nos sentimos muy orgullosos de contar con un equipo de más de 1.400 personas en Catalunya y de trabajar con proveedores de la región: uno de cada cinco de nuestros proveedores en España es catalán”, añade el Martínez. En el conjunto de Catalunya, la empresa tiene alrededor de 110 tiendas y, en España, un total de 480.

Tanto es así que, el próximo 10 de diciembre, también está prevista otra apertura en el área metropolitana de Barcelona, concretamente en Pallejà (Baix Llobregat), que hasta ahora no contaba con ningún supermercado de la cadena. El establecimiento se ubicará en el número 1 de la calle Joan Maragall del municipio.

Estas tiendas se sumarán a otras que han abierto recientemente en la capital catalana y alrededores: una en la calle Sardenya, otra en el mercado del Fort Pienc y una tercera en L'Hospitalet de Llobregat.

Campaña de Navidad

La inauguración de la tienda de Rosselló coincide con el inicio de la campaña de Navidad, un momento clave para el comercio. Con la llegada de las fiestas, Aldi ha anunciado que volverá a lanzar “una gama con más de 550 juegos y juguetes para todas las edades”, la mayoría de los cuales —un 70 %— tienen un precio igual o inferior a 9,99 euros. El año pasado, esta misma colección superó las 100.000 unidades vendidas en solo una hora, según datos de la compañía. Este año esperan repetir el mismo éxito.

Gama 'Special' de Aldi / Aldi

Además, como es habitual, en el ámbito de la alimentación han puesto a la venta los productos de su marca blanca gourmet denominada 'Special', que en estas fiestas cuenta con cerca de 150 referencias, de las cuales unas 50 son novedades. Esta selección de productos, pensada para quienes ejercerán de anfitriones durante la Navidad, cuenta con los clásicos patés, quesos y mariscos, así como platos preparados como redondos, confit de pato o salmón en hojaldre. La misma gama 'Special' también ofrece postres gourmet, como 'lava cakes', trufas o tiramisú.