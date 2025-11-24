Excepto Vox
La oposición abandona el pleno de Sant Cugat en protesta por la gestión del presupuesto de 2026
Junts y ERC aprueban las cuentas iniciales con el no de Vox y el resto de grupos ausentes
Sant Cugat fija su hoja de ruta laboral hasta 2030 con un plan consensuado entre agentes sociales y empresariales
Toda la oposición del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, a excepción de Vox, abandonó el pleno municipal durante el debate del presupuesto de 2026 en señal de protesta por lo que consideran una actitud “intolerable” del gobierno formado por Junts y ERC.
Los grupos del PSC, PP, CUP y En Comú Podem denunciaron que la documentación presupuestaria les llegó con muy poco margen, prácticamente a última hora del jueves, lo que a su juicio dificulta de forma grave la labor de control al ejecutivo local. En un comunicado conjunto, las formaciones opositoras hablan de “falta de respeto” hacia los grupos que representan “a miles de vecinos y vecinas de Sant Cugat” y recalcan que la planificación y la transparencia en materia presupuestaria “no pueden ser una opción, sino una obligación”.
Según explican, recibir los expedientes tan tarde les impide analizar con rigor el contenido de las cuentas, presentar alternativas trabajadas y ejercer el papel fiscalizador que les corresponde dentro del consistorio. Por ello decidieron no participar ni en el debate político ni en la posterior votación del presupuesto.
A pesar del vacío de la oposición, las cuentas de 2026 quedaron aprobadas inicialmente con los votos favorables de los concejales de Junts y ERC. Vox, que sí permaneció en la sala, votó en contra. Su portavoz, Marcos Rodríguez, hizo constar igualmente su malestar por los tiempos de entrega de la documentación, aunque optó por no sumarse al abandono del pleno.
Desde el gobierno municipal, el teniente de alcaldía de Economía, Carles Brugarolas, reconoció que el expediente había llegado “muy tarde” a manos de los grupos, pero defendió el esfuerzo realizado por el ejecutivo para recopilar y explicar toda la información. Brugarolas se mostró dispuesto a seguir negociando y animó a los partidos de la oposición a presentar propuestas para intentar alcanzar “acuerdos de futuro” durante la tramitación del presupuesto.
Con esta aprobación inicial se abre ahora el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones, en el que la oposición y la ciudadanía podrán formular objeciones y sugerencias al proyecto de cuentas.
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- Encendido de las luces de Navidad en Barcelona, hoy en directo: hora, afectaciones al tráfico y espectáculo en Paseo de Gracia
- Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una 'mafia fraudulenta
- Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
- Encendido de luces de Navidad 2025 en Barcelona: fecha, horario y todas las novedades que llegan este año
- El AMB detecta que 11.000 pisos turísticos del área de Barcelona tributaban como hogares y no como negocios
- Badalona enciende su espectacular árbol de Navidad de 43 metros ante una plaza abarrotada