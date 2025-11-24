La oposición abandona el pleno de Sant Cugat en protesta por la gestión del presupuesto de 2026

Toda la oposición del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, a excepción de Vox, abandonó el pleno municipal durante el debate del presupuesto de 2026 en señal de protesta por lo que consideran una actitud “intolerable” del gobierno formado por Junts y ERC.

Los grupos del PSC, PP, CUP y En Comú Podem denunciaron que la documentación presupuestaria les llegó con muy poco margen, prácticamente a última hora del jueves, lo que a su juicio dificulta de forma grave la labor de control al ejecutivo local. En un comunicado conjunto, las formaciones opositoras hablan de “falta de respeto” hacia los grupos que representan “a miles de vecinos y vecinas de Sant Cugat” y recalcan que la planificación y la transparencia en materia presupuestaria “no pueden ser una opción, sino una obligación”.

Pleno de Sant Cugat con la oposición fuera del recinto político / Cedida

Según explican, recibir los expedientes tan tarde les impide analizar con rigor el contenido de las cuentas, presentar alternativas trabajadas y ejercer el papel fiscalizador que les corresponde dentro del consistorio. Por ello decidieron no participar ni en el debate político ni en la posterior votación del presupuesto.

A pesar del vacío de la oposición, las cuentas de 2026 quedaron aprobadas inicialmente con los votos favorables de los concejales de Junts y ERC. Vox, que sí permaneció en la sala, votó en contra. Su portavoz, Marcos Rodríguez, hizo constar igualmente su malestar por los tiempos de entrega de la documentación, aunque optó por no sumarse al abandono del pleno.

Desde el gobierno municipal, el teniente de alcaldía de Economía, Carles Brugarolas, reconoció que el expediente había llegado “muy tarde” a manos de los grupos, pero defendió el esfuerzo realizado por el ejecutivo para recopilar y explicar toda la información. Brugarolas se mostró dispuesto a seguir negociando y animó a los partidos de la oposición a presentar propuestas para intentar alcanzar “acuerdos de futuro” durante la tramitación del presupuesto.

Con esta aprobación inicial se abre ahora el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones, en el que la oposición y la ciudadanía podrán formular objeciones y sugerencias al proyecto de cuentas.