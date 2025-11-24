Segunda remesa
Medio centenar de vecinos reciben las llaves de otro bloque de viviendas públicas de la Illa Glòries
El alcalde Jaume Collboni ha presidido el acto simbólico de entrega, celebrado este fin de semana
La Illa Glòries comienza a latir con las primeras mudanzas de nuevos vecinos
Próximas promociones de pisos de protección oficial similares a Illa Glòries en Barcelona
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado este sábado las llaves del segundo bloque (A) de viviendas de la promoción Illa Glòries, un total de 51 pisos que incluyen 30 de alquiler asequible, 16 de alquiler social y 5 más para la mesa de emergencia, informa el Ayuntamiento en un comunicado.
Dentro de la mayor promoción de vivienda pública de la ciudad, en julio se entregaron las 60 viviendas del bloque B, mientras que a partir del primer trimestre de 2026 se entregarán el C y el D: estos dos se destinarán mayoritariamente a régimen de derecho de superficie (113), más 14 viviendas de alquiler asequible.
Illa Glòries albergará así en 2026 a más de 800 personas en la Gran Via esquina calle Encants Vells, en una iniciativa del Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (Imhab) que ha supuesto una inversión de 44 millones de euros, con una subvención del Ministerio de Vivienda de más de 2,6 millones.
Collboni ha presidido el acto junto al comisionado de Vivienda de Barcelona, Joan Ramon Riera, y el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Javier Martín. Durante todo este mandato municipal, se han entregado 1.605 llaves de viviendas protegidas públicas en la ciudad, sumando la entrega del Bloc A de este sábado. El alcalde ha enmarcado toda la iniciativa en "una gran estrategia para garantizar el derecho a quedarse en la ciudad".
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- Encendido de las luces de Navidad en Barcelona, hoy en directo: hora, afectaciones al tráfico y espectáculo en Paseo de Gracia
- Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una 'mafia fraudulenta
- Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
- Encendido de luces de Navidad 2025 en Barcelona: fecha, horario y todas las novedades que llegan este año
- El AMB detecta que 11.000 pisos turísticos del área de Barcelona tributaban como hogares y no como negocios
- Badalona enciende su espectacular árbol de Navidad de 43 metros ante una plaza abarrotada