L'Hospitalet inicia la plantación de más de 2.500 árboles hasta abril

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha iniciado la campaña de plantación de árboles, con la previsión de plantar 2.502 ejemplares hasta el mes de abril. En la campaña, trabajan ocho operarios divididos en dos equipos. El nuevo arbolado se calcula que permitirá absorber unas 120 toneladas más de CO2 al año, interceptar más de otros 11 millones de litros de lluvia y aumentar la cobertura arbórea en 76.900 metros cuadrados, además de reducir los niveles de ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de sulfuro.

La última campaña de plantación, de octubre de 2024 a junio de 2025, fue la "mayor campaña de plantación de la historia de la ciudad", con 3.418 árboles, ya que se incluían los ejemplares que no se plantaron durante la fase de emergencia por sequía.

En L'Hospitalet, actualmente hay 38.598 árboles, 15.032 en calles, 22.611 en espacios verdes de gestión municipal y metropolitana, y 955 en equipamientos, como escuelas o centros deportivos. Ahora, se plantarán 643 árboles en calles de la ciudad, 1.789 en zonas verdes y 70 en equipamientos municipales. "Se incluye la plantación en nuevas ubicaciones y también la reposición de ejemplares dañados. En algunos casos, los árboles se sustituyen por un ejemplar de la misma especie, mientras que en otros se opta por una nueva especie más adecuada a su ubicación", explica el Ayuntamiento de L'Hospitalet en un comunicado.

"También hay que tener en cuenta que algunos árboles no pueden sustituirse, por ejemplo, por temas de accesibilidad en calles excesivamente estrechas, o en calles donde el subsuelo impide el arraigo", añade el texto.

Aumento de la cobertura arbórea

La cobertura arbórea actual de la ciudad es del 12,14%, y el objetivo es aumentarla siguiendo el Plan director del verde urbano de L'Hospitalet. Este aumento del verde urbano "aporta numerosos beneficios: por un lado, ambientales, puesto que los árboles mejoran la calidad del aire, reducen el efecto isla de calor y la polución acústica; y, por otro, mejoran la salud de la ciudadanía, porque son un filtro de contaminantes atmosféricos, que causan diversas enfermedades cardiorrespiratorias o alergias, entre otras", recuerda el consistorio.

En esta campaña, se plantarán árboles de 65 especies distintas, todas ellas adaptadas a las condiciones climatológicas actuales; es decir, se trata de árboles con necesidades bajas o muy bajas de agua. Además, son especies hipoalergénicas, capaces de aportar los máximos beneficios ambientales y para la salud de la ciudadanía. Entre las especies mayoritarias que se plantarán, se encuentran los almeces (Celtis australis), las sóforas (Styphnolobium japonica), los perales de flor (Pyrus calleryana “Chanticleer”) y las jacarandas (Jacaranda mimosifolia).

L'Hospitalet apuesta por un "arbolado biodiverso, saludable, sostenible y resiliente, adaptado al ecosistema urbano", dice el ayuntamiento. Por este motivo, en los últimos años, se han ido sustituyendo poco a poco algunas especies y se ha ido incrementando su variedad, hasta llegar aproximadamente a las 270 actuales. Actualmente, ninguna de las especies de árboles de la ciudad supera el 15% del verde urbano, que es el porcentaje que los expertos recomiendan para evitar que las plagas se extiendan.