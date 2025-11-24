Junts empapela un barrio del Eixample para reclamar a Collboni un plan de seguridad

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha pedido al gobierno municipal que elabore un plan a medio y largo plazo para combatir la inseguridad en el barrio del Fort Pienc (Eixample) que incluya mayor presencia policial, más limpieza y mayor coordinación con la Guardia Urbana, Servicios Sociales y el servicio de atención especial al sinhogarismo.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa junto al concejal del partido adscrito al Eixample, Joan Rodríguez, en la que ha presentado una campaña del partido en la que han dejado en los buzones de los vecinos del barrio una papeleta que concreta las medidas contra la inseguridad que piden al consistorio.

Martí ha apuntado que el gobierno del alcalde Jaume Collboni ha reaccionado los últimos días reforzando la presencia policial y la limpieza porque los vecinos y entidades han presionado y "desde Junts se ha forzado a actuar" a través de los Consejos de Barrio, de Distrito y las Comisiones de Seguridad. "Necesitamos que se atienda a la gente correctamente, no vale solo un plan inmediato que consideramos provisional e insuficiente. Además, echamos en falta la presencia del alcalde en el debate para solucionar la situación y pedimos que atienda el problema personalmente", ha expresado.

Por su parte, Rodríguez ha señalado que los vecinos han alertado del desgaste del barrio con la compra-venta y consumo de drogas y una sensación de inseguridad creciente: "El Ayuntamiento ha dejado pudrir demasiado la situación y necesitamos acción más constante y decidida para revertir una situación que nunca había tenido el barrio".

Apoyo vecinal

El presidente de la Asociación de Vecinos del Fort Pienc, Jordi Casanovas, ha explicado a Europa Press que el foco de inseguridad parte de la estación de autobuses del Nord y que la mayoría de los problemas están ubicados en este entorno del barrio. Ha comentado que la preocupación más grande de las familias y colegios es la venta y consumo de droga: "Hay personas que van a vender a los niños del instituto, además de consumir".