Joan Baltà, director de BSAV: “La estación de la Sagrera aún necesita seis años más de obras”

Joan Baltà ha dedicado toda su vida profesional al proyecto de la futura estación de la Sagrera. Lleva 31 años inmerso en la mayor transformación urbana y ferroviaria de la capital catalana y actualmente dirige la empresa pública Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV), integrada por los responsables del proyecto urbanístico: Adif, el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Atiende a El PERIÓDICO para explicar en qué punto se encuentran las obras, que aún mantienen la incógnita de cuándo concluirán.

Es una macrooperación a la cual se le reprochan numerosos retrasos. ¿Las obras avanzan a buen ritmo?

Avanzan mucho más deprisa de lo que parece. La principal fuente de presupuesto viene de Adif y del Ministerio de Transportes y tienen una potencia enorme. No sólo es la estación, es una operación muy compleja que tendrá más edificios de usos terciarios. Es como si construyéramos una ciudad entera como Martorell. Esto no se hace en cuatro días ni en cuatro años.

¿En qué punto están ahora?

En la estación se está construyendo una primera fase, que es la estructura de hormigón, las vías del tren y sus catenarias, y los elementos de electrificación. Ahora los trenes ya pasan por dentro de la estación, pero no se paran porque falta la arquitectura interior. Este año se ha acabado de redactar el proyecto que licitará y contratará Adif. La obra ferroviaria estará finalizada a finales de 2026 o principios de 2027.

¿Con qué presupuesto cuentan?

Son unas obras presupuestadas en 350 millones de euros. Si lo hacemos en seis años querrá decir que cada mes, de media, invertiríamos cinco millones de euros.Tendremos trabajo para años.

Imágenes de las obras de la futura estación de la Sagrera. / MANU MITRU / EPC

¿Hay una fecha oficial o aproximación de cuando los pasajeros podrán empezar a hacer uso de la estación?

Quien dirá cuando se abre la estación será el ministro de Transportes del momento, cuando se pueda prever un final seguro porque la obra estará avanzada. Ahora mismo, difícilmente en menos de seis años se puede hacer. No digo que en seis años abra la estación, digo que se necesitan seis años para hacer las obras. Hay una complejidad que nos hace prever que antes de 2031 o de 2032 es imposible que esto esté a punto, siempre que todo vaya bien, funcionando como un reloj.

Si para la estación son necesarios seis años de obras, ¿el gran parque lineal será mucho más?

Es una obra que necesitará tiempo.

Así están las obras de la futura estación de la Sagrera / MANU MITRU

Los promotores privados llevan años esperando poder empezar a construir hoteles, y algunos tienen suelo comprado desde hace más de una década. Aunque todavía no tienen licencia para edificar, ¿existen ya negociaciones avanzadas o intereses confirmados?

Primero se configura el territorio. Es una gestión que requiere unos proyectos urbanísticos y de reparcelación a partir de los cuales un promotor puede elaborar su proyecto pidiendo una licencia para empezar a hacer las obras. Pero esto también requiere sus trámites.

¿Cuándo cree que podrían construir? ¿Antes de 2032?

Primero es la estación, después la urbanización del entorno y entonces irán apareciendo los edificios de todo tipo.

¿Cómo cambiará la Sagrera la relación de Barcelona con su eje norte? ¿Hablaremos de un nuevo centro de la ciudad?

La Sagrera, como principal estación de Alta Velocidad, será un núcleo de altísima conectividad. Cómo habrá evolucionado la ciudad, si será un nuevo centro… Es difícil procrastinar, son futuros a medio y largo plazo. La evolución de depende de muchos otros parámetros, como de la demografía y la economía. Lo que sí que habrá es una ciudad que quedará bien cosida en esta franja -entre los barrios de Sant Martí y la Sagrera- que siempre ha sido divisoria. Barcelona no sólo ganará un parque, sino también conectividad interna y externa.

Así están las obras de la futura estación de la Sagrera / MANU MITRU

¿Cómo se prevé que la transformación de la Sagrera afecte al precio de la vivienda y la vida en el barrio? ¿Existe algún plan para evitar procesos de gentrificación?

Estamos todavía a medio camino. Es muy difícil de prever qué pasará. Evidentemente esta transformación no se hace con voluntad de perjudicar a nadie, ni hay un plan de gentrificar a nadie. Es un proyecto gigantesco de fomento del transporte público. Estamos hablando de 160 hectáreas de actuación en los que hay muy poca gente viviendo. Es un lugar donde vendrá a vivir gente, no se les echará.

Dirige un proyecto que ha pasado por varias crisis y gobiernos. Lleva 31 años trabajando en él. ¿Qué le ha motivado a mantenerse implicado en un proceso tan largo?

De mi vida profesional es mi proyecto principal. Tengo 66 años, podría haberme jubilado y no lo he hecho. Cuando empecé con el proyecto tenía la edad que tienen ahora mis hijos, así que estamos hablando de una generación.

¿Cómo imagina el momento en que, por fin, llegue el primer tren con pasajeros a la Sagrera?

Será uno de esos días en los dices: “Hemos conseguido un hito importante a nivel de país”.