L’Hospitalet destinará unos 28 millones de euros en seis años a sumar 4.000 viviendas asequibles y rehabilitaciones

En sus apenas 12,5 kilómetros de superficie, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) concentra buena parte de los problemas que definen a la actual crisis de vivienda en las grandes urbes. La falta de suelo, de vivienda protegida o un aumento de los precios a lo largo de los últimos años son algunos de estos elementos condicionan así también la vida de los vecinos de la segunda ciudad de Catalunya. En este contexto, el Ayuntamiento prevé destinar unos 27,9 millones de euros en los próximos seis años para sumar 4.000 viviendas a precios asequibles y rehabilitar buena parte del parque actual.

Son algunas de las medidas incluidas en el primer Plan Local de Vivienda de la ciudad, que el Pleno municipal ha aprobado de forma inicial este lunes 24 de noviembre y que define las políticas a seguir en esta materia entre 2026 y 2031.

Además del PSC, partido que gobierna en solitario en la ciudad, el Plan ha recibido el 'ok' de ERC y Comuns, dos formaciones que han celebrado que, después de tantos años, el municipio "por fin" tenga una hoja de ruta para encarar las necesidades habitacionales de la localidad, aunque han insistido en la necesidad de incorporar algunas propuestas más que entidades de la Mesa Sectorial de la vivienda propusieron y han exigido al ejecutivo que lidera el socialista David Quirós que el camino dibujado se materialice y se dé una respuesta real a las necesidades de los hospitalenses. Por su parte, el PP se ha abstenido tras criticar la política urbanística de los gobiernos previos de L'Hospitalet y las medidas aplicadas por el PSOE y el PSC en España y Catalunya, respectivamente. Así, tan sólo los concejales de Vox han votado en contra.

El aclade David Quirós ha tomado la palabra al final de la votación y ha recordado que el 15 de junio de 2024, cuando heredó la vara de mando del ayuntamiento de la mano de Núria Marín, se compromeió a que L'Hospitalet tuviera un plan como el que ahora se ha aprobado para corregir políticas erráticas de décadas atrás y dar respuesta a la crisis de la vivienda actual: Nos podemos felicitar como ciudad", ha dicho el alcalde con relación a las aportaciones de entidades y partidos políticos para que el documento sumara el mayor consenso posible

"Miraremos sobre la marcha lo que funciona y lo que no para mejorarlo. No es un plan cerrado", ha añadido el alcade de L'Hospitalet. De hecho, la previsión es que, vía partidas de otras administraciones o en función de las necesidades detectadas, el presupuesto pueda aumentar. "No promete crecimientos imposibles; promete gestión, orden, capacidad de gestión y resultados visibles", ha concluido.

Principales ejes estratégicos

L’Hospitalet cuenta actualmente con 101.386 hogares y el consistorio calcula que llegarán a 103.116 a finales de 2031. Para absorber este crecimiento y frenar la presión sobre los precios, el consistorio admite que deberá ampliar el parque de vivienda libre y asequible. El documento fija así como objetivo sumar esas 4.030 viviendas más hasta 2031 para cumplir el indicador de “solidaridad urbana”. Para lograrlo, el gobierno local apuesta por la compra mediante tanteo y retracto y alcanzar nuevos acuerdos público-privados y aumentar la colaboración con las cooperativas de vivienda de modo que permitan promover pisos protegidos.

Además, el ayuntamiento también aspira a aprovechar cesiones de Sareb y SEPES, captar viviendas para la bolsa de mediación y transformar locales en planta baja en pisos protegidos allí donde la normativa lo permita. En la actualidad, la ciudad dispone de 195 pisos de titularidad municipal, 50 cedidos por la Sareb y 619 gestionados por la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). En paralelo, el Plan Local fija un destacado de ayudas a la rehabilitación y mejora del parque existente. El documento expone que buena parte de los edificios de la ciudad son anteriores a las primeras normativas de accesibilidad y eficiencia energética y que más de 50.000 viviendas necesitan algún tipo de intervención.

Otro de los pilares del plan es el control del uso del parque privado, en un municipio donde proliferan la sobreocupación, el infravivienda y los pisos turísticos irregulares. El texto prevé programas de inspección en las zonas más tensionadas, protocolos sancionadores contra viviendas en mal estado o ilegales en bajos comerciales y medidas específicas para combatir ocupaciones conflictivas o ligadas a actividades delictivas. Al mismo tiempo, el ayuntamiento apunta que aplicará recargos en el IBI a los grandes tenedores con pisos vacíos e impulsará cambios de uso de locales a vivienda protegida cuando sea posible, con el objetivo de movilizar todo el parque disponible y preservar el uso residencial frente a "presiones especulativas y turísticas".

Presión turística y hacinamiento

L'Hospitalet es una ciudad con una altra fragmentación interna por culpa de las vías de tren o el polígono del Mig, pero con una excelente conectividad con Barcelona tanto ento en vehículo privado como en transporte público. Esto ha llevado a que zonas próximas a la capital catalana como los barrios de Collblanc y la Torrassa sufran una presión turística que ha crecido en los últimos años. Tras meses de protestas de entidades vecinales y de algunos grupos políticos, el consistorio hospitalense aprobó hace un mes el veto total a los pisos turísticos en la ciudad y reguló la construcción de algunos equipamiento vinculados también al negocio turístico, como las residencias de estudiantes.

Esta realidad, en la que se pueden encontrar habitacones a 800, 1.000 o hasta 1.500 euros al mes, convive a su vez con un auge y cronificación del realquiler de habitaciones. Es decir, con un aumento del hacinamiento en algunos de los barrios con mayores ídices de vulnerabilidad. Las cifras del consistorio muestran que un 41% de los jóvenes extranjeros radicados en el Samontà viven en pisos sobreocupados. Una realidad que algunos expertos advierten que amenaza con enquistarse en el tiempo.