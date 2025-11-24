Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación en marcha

Herido grave un vigilante del metro de Barcelona tras una agresión grupal en Trinitat Nova

El sindicato UGT lamenta el ataque, sucedido este fin de semana | Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación

Sin metro entre el 6 y el 8 de diciembre en Barcelona: las estaciones de esta línea quedarán sin convoyes

Un vigilante del Metro de Barcelona, en una imagen de archivo

Un vigilante del Metro de Barcelona, en una imagen de archivo / David Zorrakino - Europa Press

Europa Press

Europa Press

Barcelona
La FeSMC-UGT ha lamentado la agresión a varios vigilantes de seguridad en el Metro de Barcelona este fin de semana, ha informado el sindicato en un comunicado este lunes. El sindicato ha expresado su solidaridad con los profesionales que fueron objeto de la agresión, especialmente con el vigilante que resultó herido de gravedad, al que ha deseado una pronta recuperación.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado en la estación de Trinitat Nova de la L3, donde varias personas agredieron a los vigilantes de seguridad.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado a Europa Press que hay una investigación abierta por estos hechos y han precisado que cuando los agentes llegaron al lugar no había ningún autor.

La FeSMC-UGT critica que el Estado continúe sin considerar esta profesión como un trabajo de alto riesgo, considera imprescindible que el colectivo disponga de más medidas de protección personal y de un apoyo jurídico adecuado y reclama que, en lugares públicos concurridos, se refuerce la vigilancia con dispositivos coordinados con los cuerpos de seguridad.

TEMAS

