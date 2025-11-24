Investigación en marcha
Herido grave un vigilante del metro de Barcelona tras una agresión grupal en Trinitat Nova
El sindicato UGT lamenta el ataque, sucedido este fin de semana | Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación
Sin metro entre el 6 y el 8 de diciembre en Barcelona: las estaciones de esta línea quedarán sin convoyes
La FeSMC-UGT ha lamentado la agresión a varios vigilantes de seguridad en el Metro de Barcelona este fin de semana, ha informado el sindicato en un comunicado este lunes. El sindicato ha expresado su solidaridad con los profesionales que fueron objeto de la agresión, especialmente con el vigilante que resultó herido de gravedad, al que ha deseado una pronta recuperación.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado en la estación de Trinitat Nova de la L3, donde varias personas agredieron a los vigilantes de seguridad.
Fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado a Europa Press que hay una investigación abierta por estos hechos y han precisado que cuando los agentes llegaron al lugar no había ningún autor.
La FeSMC-UGT critica que el Estado continúe sin considerar esta profesión como un trabajo de alto riesgo, considera imprescindible que el colectivo disponga de más medidas de protección personal y de un apoyo jurídico adecuado y reclama que, en lugares públicos concurridos, se refuerce la vigilancia con dispositivos coordinados con los cuerpos de seguridad.
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- Encendido de las luces de Navidad en Barcelona, hoy en directo: hora, afectaciones al tráfico y espectáculo en Paseo de Gracia
- Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una 'mafia fraudulenta
- Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
- Encendido de luces de Navidad 2025 en Barcelona: fecha, horario y todas las novedades que llegan este año
- El AMB detecta que 11.000 pisos turísticos del área de Barcelona tributaban como hogares y no como negocios
- Badalona enciende su espectacular árbol de Navidad de 43 metros ante una plaza abarrotada