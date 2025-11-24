La Generalitat autoriza la presencia de aves de corral vivas en la Fira Avícola de El Prat de Llobregat

El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat ha recibido este lunes por la mañana la autorización de la Generalitat para mostrar gallos y gallinas de raza 'pota blava' vivos en el pabellón de la Fira Avícola de El Prat, que tendrá lugar este fin de semana en la Granja de La Ricarda y su entorno.

La alcaldesa del municipio, Alba Bou, ha explicado que, después de que todas las pruebas realizadas en las aves hayan sido negativas y que la muestra se haga en un recinto cubierto, finalmente han recibido el visto bueno para celebrar el evento, uno de los "platos fuertes" de la Feria Avícola, pese a las restricciones asociadas al brote de gripe aviar. Así, los visitantes podrán ver y comprar pollos a 23,5 euros la prenda y a 34,5 euros el capón, unos 50 céntimos más caros que el año pasado.

Alba Bou, durante la presentación de la 52ª edición de la Fira Avícola —la primera de la edil como alcaldesa—, ha celebrado que el certamen pueda mantener la exposición de gallos y gallinas de raza 'pota blava', uno de sus rasgos singulares. "Celebramos que la fiesta mayor de invierno de El Prat no quede deslucida y que todos los visitantes puedan disfrutar de todos los elementos de la feria y de sus auténticos protagonistas", ha añadido.

La feria, que prevé recibir a unos 80.000 visitantes, se llevará a cabo alrededor de la granja de la Ricarda y en el mismo edificio, que pertenece al catálogo arquitectónico de la ciudad. Acogerá, dentro de sus 32.000 metros cuadrados, los siguientes espacios: el pabellón avícola, el pabellón El Prat Economía y Paseo de Comercio, el pabellón gastronómico, la el Espacio Municipal.

La feria más sostenible que nunca

La Fira Avícola cuenta en esta edición, y por primera vez, con el sello Biosphere, por su Compromiso por la Sostenibilidad Turística Destino Barcelona. Se trata de un distintivo impulsado por la Diputación de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona y el Consorci de Turisme del Baix Llobregat que reconoce las buenas prácticas en la gestión sostenible de las empresas turísticas garantizando también un turismo sostenible.

La nueva edición de la feria incorpora una nueva Aula de Cocina y un Aula de Cata, unos espacios que, a través de su programación, pretenden ser un punto encuentro participativo y orientado a valorar el talento gastronómico y los productos de proximidad. Así, en el Aula de Cocina y durante todo el fin de semana de feria, reconocidas cocineras y cocineros del panorama gastronómico catalán harán demostraciones en directo con recetas de alcachofa Prat y 'pota blava'.

Comercios, empresas y entidades, también presentes en la feria

En esta edición de 2025, el pabellón El Prat economía y el Paseo del comercio acogerán a los expositores de una representación del tejido comercial y de negocios de la ciudad. En el pabellón de las entidades se celebrará la 23ª Muestra de Entidades, con cerca de un centenar de asociaciones presentes. En este espacio, y también en el resto del recinto ferial, tendrán lugar actividades destacadas como el Praticipa y el Esporticipa, una gincana deportiva para jóvenes, niños y familias.