En el Poblenou
La policía desaloja a los últimos artistas pendientes de desahucio en La Escocesa de Barcelona
Agentes antisturbios ejecutan la expulsión instada por el Ayuntamiento, que instó a los ocupantes a prepararse para abandonar el recinto hace un par de semanas
Barcelona insta a los artistas de La Escocesa a prepararse para irse ante el desahucio definitivo de la fábrica
Agentes antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona desalojan este lunes una nave de la antigua colonia industrial de La Escocesa, en el barrio del Poblenou, donde una decena de artistas se había instalado. Con el operativo de esta mañana, la policía local ejecuta el desahucio instado por el Ayuntamiento de Barcelona, propietario de la fábrica. La intervención cuenta con orden judicial, de la que el consistorio dio aviso a los ocupantes hace un par de semanas, sin concretar fecha de cuándo se acometería.
La expulsión del colectivo artístico llega un mes y medio después de que se desaloja a 56 chatarreros de origen subsahariano, que también se cobijaban en la vieja factoría. En los últimos días, los artistas habían ido retirando sus enseres y trasladándolos ante el desahucio anunciado. Algunos de ellos ya se habían mudado sin esperar a la llegada de los agentes, que sí han encontrado a otros de los ocupantes que aún no habían abandonado el recinto. El círculo artístico asegura que trató de dialogar con el distrito de Sant Martí para poderse quedar en el complejo hasta que se apruebe un plan para remodelarlo, pero dice que no fue posible entablar contacto.
De esta forma, se completa el desahucio de quienes carecían de permiso para permanecer en La Escocesa, que no queda vacía por completo. Aparte de la nave donde los desalojados habían habilitado sus talleres y algunos de ellos vivían, el recinto cuenta con otro espacio de creación cedido por el ayuntamiento a artistas. El complejo industrial aguarda a que el ayuntamiento concrete qué acabará albergando en su interior.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- Encendido de las luces de Navidad en Barcelona, hoy en directo: hora, afectaciones al tráfico y espectáculo en Paseo de Gracia
- Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una 'mafia fraudulenta
- Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
- Encendido de luces de Navidad 2025 en Barcelona: fecha, horario y todas las novedades que llegan este año
- El AMB detecta que 11.000 pisos turísticos del área de Barcelona tributaban como hogares y no como negocios
- Badalona enciende su espectacular árbol de Navidad de 43 metros ante una plaza abarrotada