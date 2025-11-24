La policía desaloja a los últimos artistas pendientes de desahucio en La Escocesa de Barcelona

Agentes antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona desalojan este lunes una nave de la antigua colonia industrial de La Escocesa, en el barrio del Poblenou, donde una decena de artistas se había instalado. Con el operativo de esta mañana, la policía local ejecuta el desahucio instado por el Ayuntamiento de Barcelona, propietario de la fábrica. La intervención cuenta con orden judicial, de la que el consistorio dio aviso a los ocupantes hace un par de semanas, sin concretar fecha de cuándo se acometería.

Agentes de la Guardia Urbana acceden a La Escocesa este lunes para desalojar a un grupo de a / FERRAN NADEU

La expulsión del colectivo artístico llega un mes y medio después de que se desaloja a 56 chatarreros de origen subsahariano, que también se cobijaban en la vieja factoría. En los últimos días, los artistas habían ido retirando sus enseres y trasladándolos ante el desahucio anunciado. Algunos de ellos ya se habían mudado sin esperar a la llegada de los agentes, que sí han encontrado a otros de los ocupantes que aún no habían abandonado el recinto. El círculo artístico asegura que trató de dialogar con el distrito de Sant Martí para poderse quedar en el complejo hasta que se apruebe un plan para remodelarlo, pero dice que no fue posible entablar contacto.

De esta forma, se completa el desahucio de quienes carecían de permiso para permanecer en La Escocesa, que no queda vacía por completo. Aparte de la nave donde los desalojados habían habilitado sus talleres y algunos de ellos vivían, el recinto cuenta con otro espacio de creación cedido por el ayuntamiento a artistas. El complejo industrial aguarda a que el ayuntamiento concrete qué acabará albergando en su interior.