Collboni se someterá este miércoles a su segunda cuestión de confianza para aprobar el presupuesto de 2026

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteará este miércoles 26 de noviembre al pleno una cuestión de confianza vinculada a la aprobación definitiva del presupuesto de 2026, la segunda y última que puede plantear en este mandato.

Como sucedió en la primera que planteó, en marzo de 2024, el alcalde socialista se somete a la confianza del pleno municipal con la convicción de que este no se la otorgará, pero las cuentas quedarán aprobadas y él ratificado antes de que termine 2025.

Con la aritmética existente en el pleno municipal y los antagonismos entre las fuerzas de la oposición, se da por descontado que el resto de grupos no se podrá de acuerdo para formar una mayoría alternativa y que el alcalde no pondrá su cargo en riesgo. Así pues, por esa vía indirecta, logrará que las cuentas prosperen.

Jaume Collboni, que gobierna en minoría, anunció el pasado viernes, cuando el Consejo Municipal tumbó su tercer presupuesto, que recurriría al mecanismo de la cuestión de confianza para sacarlo adelante, como hizo con el primero que, al no conseguir tramitar la propuesta para el de 2025, fue prorrogado para este año.

"Barcelona tendrá presupuesto, uno de los mejores de su historia", sostuvo el alcalde en su intervención de cierre del debate de la aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2026, antes de anunciar que firmaría inmediatamente el decreto para poner en marcha el mecanismo que le permitirá tenerlos aprobados cuando empiece el año.