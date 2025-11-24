Cazado un ladrón de móviles que usaba el método 'underpaper' en Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona ha advertido este fin de semana sobre la utilización de la técnica ‘underpaper’ para hurtar móviles u otros bienes de interés en espacios de la ciudad con aglomeraciones. La policía local cazó a “una persona especializada” en este método “justo cuando se llevaba el teléfono móvil de un cliente en un establecimiento de comida rápida del barrio de la Sagrada Família”, en el distrito del Eixample.

En una nota recién difundida, el cuerpo de seguridad disecciona en qué consiste el modus operandi de ladrones como este, que distraen a la víctima en un lugar ajetreado mediante un simple papel. “Colocan un papel como un mapa, un periódico o cualquier otro documento, sobre el teléfono de la víctima con alguna excusa”, relata la Guardia Urbana.

Tras fingir que consultan alguna dirección o duda, se alejan con el bien sustraído bien escondido. En un hábil movimiento, se llevan el terminal, la cartera o el objeto de valor elegido debajo del papel que enseñaban al propietario. Con la ayuda de un juego de manos, el documento tapa en todo momento el bien robado sin que la víctima se percate de la desaparición. Normalmente, cuando se dé cuenta, el hurtador ya se habrá ido.

Para evitar caer en este tipo de engaños, la Guardia Urbana advierte de la importancia de “no dejar el teléfono móvil ni la cartera sobre las mesas o los mostradores” de establecimientos abiertos al público, “en especial en zonas turísticas o muy concurridas”.

“Hay que desconfiar de personas desconocidas que se acerquen a pedir información y mantener siempre vigilados el entorno y los objetos personales”, recomiendan. Tanto si se es víctima de un robo o hurto, como si se sufre solamente una tentativa sin éxito, piden a la ciudadanía llamar al teléfono de emergencias 112 para denunciar los hechos.