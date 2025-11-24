Movilizaciones
Calles cortadas y alteraciones al tráfico y en el transporte público por la manifestación del 25-N en Barcelona
Las protestas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres dejarán afectaciones en el centro de la ciudad
Lola Gutiérrez
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este martes 25 de noviembre habrá marchas y concentraciones en todo el país. En Barcelona, esta movilización está convocada a las 18:30 horas en plaza Universitat bajo el lema 'Tejimos resistencias. Diversas, vivas y rebeldes contra las violencias machistas, racistas y coloniales'.
La manifestación se iniciará en Ronda Universitat y está previsto que finalice en Francesc Cambó, pasando por plaza Catalunya, la Ronda Sant Pere, Urquinaona y Via Laietana, por lo que muchas calles del centro quedarán cortadas y decenas de líneas de autobuses modificaran su recorrido este martes.
Calles cortadas
El Ajuntament de Barcelona ha anunciado que estará prohibirá estacionar -también las motos en la acera- en las calles por las que pasa la manifestación entre las 14 y las 22 horas y que se prohíbirá la circulación en la Ronda Sant Antoni, Ronda Univesitat, Plaza Catalunya, Ronda Sant pere, plaza Urquinaona, Via Laietana, plaza Catedral y Avenida Francesc Cambó (desde Mercaders hasta Antoni Maura).
También se desviarán o limitaran el recorrido durante la manifestación de las líneas de autobuses D50, H16, V15, V17, 19, 22, 24, 39, 47, 52, 54, 55, 59, 63 y 120.
Programación de la manifestación
- 18 horas: Conformación de la cabecera de la manifestación en pl. Universitat – rda. Universitat. Performance Batucada.
- 18:30 h: Inicio del recorrido de la manifestación.
- 19:45 h;: Llegada de la cabecera a pl. Antoni Maura.
- 20:10 h: Lectura del manifiesto y actuaciones musicales.
- 21:30 h: Finalización de la manifestación.