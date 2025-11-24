Calles cortadas y alteraciones al tráfico y en el transporte público por la manifestación del 25-N en Barcelona

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este martes 25 de noviembre habrá marchas y concentraciones en todo el país. En Barcelona, esta movilización está convocada a las 18:30 horas en plaza Universitat bajo el lema 'Tejimos resistencias. Diversas, vivas y rebeldes contra las violencias machistas, racistas y coloniales'.

La manifestación se iniciará en Ronda Universitat y está previsto que finalice en Francesc Cambó, pasando por plaza Catalunya, la Ronda Sant Pere, Urquinaona y Via Laietana, por lo que muchas calles del centro quedarán cortadas y decenas de líneas de autobuses modificaran su recorrido este martes.

Calles cortadas

El Ajuntament de Barcelona ha anunciado que estará prohibirá estacionar -también las motos en la acera- en las calles por las que pasa la manifestación entre las 14 y las 22 horas y que se prohíbirá la circulación en la Ronda Sant Antoni, Ronda Univesitat, Plaza Catalunya, Ronda Sant pere, plaza Urquinaona, Via Laietana, plaza Catedral y Avenida Francesc Cambó (desde Mercaders hasta Antoni Maura).

También se desviarán o limitaran el recorrido durante la manifestación de las líneas de autobuses D50, H16, V15, V17, 19, 22, 24, 39, 47, 52, 54, 55, 59, 63 y 120.

Programación de la manifestación