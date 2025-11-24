FOTOS | Barcelona estrena árboles de Navidad inéditos en uno de sus mayores iconos

Uno de los iconos modernistas más conocidos de Barcelona se suma este año a la iluminación navideña de la capital catalana, que se encendió oficialmente este sábado. La acción servirá de antesala de la celebración del centenario de este recinto emblemático en 2026.

Se trata del Park Güell, diseñado por Antoni Gaudí y de titularidad municipal. Por primera vez, el parque ha sido decorado por Navidad, con diferentes ornamentos, luces y un árbol de 12 metros formado por diferentes abetos naturales como elemento central, así como otros árboles más pequeños colocados en los accesos, indica BSM en un comunicado.

Decoración navideña en el Park Güell de Barcelona / BSM

Tendrá "una decoración mágica e ilusionante que transforma el parque en un espacio único para visitar estas fiestas", agrega. Concretamente el parque ha iluminado la Sala Hipóstila, el cedro de los Jardines de Austria y todos los abetos y elementos decorativos que ambientan este espacio monumental".

Cedro de los jardines a Áustria del Park Güell, iluminado por primera vez esta Navidad / BSM

Luces apagadas en horario turístico

Las luces serán encendidas cada día al anochecer, coincidiendo con el inicio de la segunda franja horaria exclusiva para los vecinos a las 18 horas, por lo que serán los que principalmente puedan disfrutar de la nueva ambientación. Los turistas visitan el parque en horario diurno, durante el que no estarán encendidas, igual que el alumbrado navideño de las calles de la ciudad.

Iluminación especial esta Navidad en las columnas de la Sala Hipóstila del Park Güell / BSM

Por otro lado, unos 300 alumnos de las escuelas cercanas acudirán al parque próximamente para realizar la ya tradicional 'penjada' de deseos en los abetos instalados en la zona de los Jardins d'Àustria.

Árbol de Navidad de grandes dimensiones en la plaza de la Naturaleza o balcón del Park Güell / BSM

Además, la Plaça de la Naturalesa acogerá también el tradicional concierto navideño de la Escola Baldiri Reixac, su acto de final de trimestre y de celebración de la Navidad en la escuela.