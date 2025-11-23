Vecinos de El Prat de Llobregat se manifiestan nuevamente contra la tasa de residuos

Vecinos de El Prat de Llobregat (Barcelona) se han manifestado de nuevo este domingo por las calles de la ciudad en contra de la tasa de residuos que proyecta cobrar el ayuntamiento de la localidad junto con la factura del agua. La concurrida manifestación ha partido a media mañana de la plaza Catalunya y ha acabado al mediodía sin incidentes ante la puerta del ayuntamiento.

La marcha tenía como objetivo principal mostrar el rechazo a la tasa de basuras, pero también pedir "una ciudad más justa, segura y libre", y denunciar la situación de la residencia de ancianos 'Penedès'. Los vecinos han desfilado tras una pancarta en la que se leía "Basta ya de tasas abusivas" y han portado otras en la que reclamaban "un sistema de reciclaje justo".

Nuevo impuesto

Esta segunda manifestación de los vecinos de El Prat rechaza el proyecto del ayuntamiento de implantar la nueva tasa coincidiendo con la colocación de contenedores inteligentes que se pueden abrir con una tarjeta o con una aplicación en el móvil. El consistorio proyecta un sistema de bonificación en función del uso de esos contenedores, con un descuento el 45%, a pesar de lo cual la tasa es rechazada por una buena parte de los vecinos, que se quejan de la presión fiscal que ya tienen en el municipio.

Durante la marcha, los trabajadores del Servei de la Llar Residència Penedès han denunciado también la situación en la que se encuentran ante el anuncio del traslado íntegro de los servicios del centro a la nueva residencia asistida Josefa Puigpelat de la localidad. Los empleados del primer centro no saben la situación laboral en que quedarán tras ese traslado, ya que no se ha cerrado su traspaso, cesión o subrogación a la nueva residencia.