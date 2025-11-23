De Tik Tok a negocio en auge: los spas capilares japoneses colonizan Barcelona

Recibir un masaje durante el lavabo del pelo forma parte del ritual habitual en las peluquerías desde hace años. Sin embargo, cuando las redes sociales, sobre todo Tik Tok, se inundaron de vídeos de personas disfrutando de un spa capilar –con chorros de agua, mascarillas y múltiples tratamientos– se disparó el interés por este servicio teóricamente complementario. La nueva moda, original de Japón, creció con millones de visualizaciones en Internet y ahora ha dado el salto a las calles de Barcelona como un negocio en auge.

Es el caso de Chōwa, un centro especializado en spa capilar de lujo que abrió hace poco más de un año. “Creíamos que había una oportunidad en el mercado”, señala la dirección. Otro ejemplo es Japanese Head Spa, uno de los pioneros en la expansión del concepto, que cuenta con 32 locales en España y suma 21 establecimientos más entre Francia, Italia, Portugal y Ecuador. Prevé abrir 20 locales más en Latinoamérica los próximos meses.

Los profesionales consultados coinciden en que Barcelona ha adoptado rápidamente este fenómeno viral. La capital catalana “abraza el mundo ‘wellness’, la cosmética natural y los tratamientos sensoriales”, sostiene Alessandra Bianco, cofundadora de Calma Hair Spa, otro salón de spa capilar, quien también destaca que la ciudad es especialmente receptiva a nuevas formas de autocuidado.

El estudio estima que actualmente existen entre 15 y 20 espacios en la ciudad que ofrecen algún tipo de spa capilar, como por ejemplo peluquerías convencionales que empiezan a invertir en zonas dedicadas solamente a estos tratamientos. Aún son muy pocos los centros especializados en exclusiva en el cuidado capilar, sin ofrecer corte, peinado, tinte y el resto de servicios propios de una peluquería. "¡Pero esto acaba de empezar!", augura Bianco a EL PERIÓDICO.

¿Qué es un spa capilar y qué tipos hay?

Para entender la tendencia hay que comprender en qué consiste realmente un spa capilar. Surgido de antiguas técnicas japonesas de masaje y cuidado del cuero cabelludo, el ‘head spa’ es una experiencia sensorial e inmersiva que busca la máxima relajación a la vez que cuida, trata y divulga la salud capilar y el cuero cabelludo. Es un servicio totalmente personalizado para cada cliente, que combina técnicas de ciencia capilar, tecnología avanzada, productos de alta calidad y procedimientos de masaje.

Sin embargo, las propuestas varían según el centro. Japanese Head Spa se orienta más al bienestar y la relajación que al tratamiento especializado del cuero cabelludo. En Chōwa, en cambio, el proceso comienza con un técnico capilar que evalúa el estado del cuero cabelludo mediante microcámaras. Después, en cabinas privadas, especialistas realizan masajes y tratamientos con ‘hidrojets’, los famosos chorros de agua viralizados en Tik Tok. La sesión continúa con oxigenoterapia —aplicación de oxígeno puro— y finaliza en manos del equipo de estilistas o barberos.

Calma Hair Spa, por su parte, apuesta por un espacio diáfano con tres servicios a la vez, siguiendo el estilo tradicional japonés, y por el uso de tratamientos botánicos y tecnología de alta frecuencia. Entre los principales beneficios, la firma destaca la limpieza profunda del cuero cabelludo, el fortalecimiento del cabello, la reducción de la caída y la disminución del estrés y del nivel de cortisol.

Los tres negocios calculan que realizan entre 20 y 25 servicios al día, cada uno con una duración aproximada de 1 hora de promedio. Con listas de espera de hasta dos meses, los precios de ‘head spa’ dependen de cada establecimiento. Los tratamientos más lujosos pueden ascender hasta 250 euros, en cambio, los más sencillos como el servicio básico rondan los 150 euros.

Cabina en Japanese Head Spa / Japanese Head Spa

Clientela habitual

Muchos clientes acuden por primera vez buscando la experiencia que han visto en redes sociales. Chōwa apunta que este tipo de servicios es muy común en la cultura oriental, pero en España resulta un concepto muy novedoso y atractivo. No obstante, subraya que, en paralelo al auge en redes, ha crecido una conciencia por el cuidado del cuero cabelludo: “Cuidamos mucho la piel del rostro, pero el cuero cabelludo suele quedar en el olvido y esperamos que eso empiece a cambiar”.

Actualmente, la clientela está formada mayoritariamente por mujeres de entre 30 y 55 años, aunque “cada vez acuden más hombres”, explican los impulsores de Chōwa. Mariana Salanitro, cofundadora de Calma Hair Spa, detalla que atienden a muchos hombres interesados en solucionar problemas como exceso de grasa o caspa o caída del cabello.

Los entrevistados señalan que se trata de un público local, donde la mayoría son clientes recurrentes y habituales, con un poder adquisitivo medio-alto, interesados tanto en cuidar de su salud capilar como de disfrutar de un momento de relajación y bienestar. La dirección de Chōwa añade que también reciben a muchos turistas, porque la tendencia está en apogeo a nivel mundial pero no todas las ciudades ofrecen este servicio. “Tenemos muchos clientes que organizan sus vacaciones en función de nuestra disponibilidad”, presume.

Futuro prometedor

Todos los centros consultados pronostican una expansión del negocio. Las cofundadoras Bianco y Salanitro aseguran que “es un boom que está a punto de petar”. En la misma línea, el franquiciado Japanese Head Spa recuerda que tras la pandemia “el interés por el autocuidado y los tratamientos de bienestar han crecido un 30%”.

Chōwa prevé un crecimiento en dos vertientes: franquicias destinadas al público que busca masajes capilares y centros especializados en cuidado capilar, cuero cabelludo y relajación. Además, las las socias de Calma Hair Spa anticipan que este sector naciente no solo estrenará locales, sino que en los próximos años evolucionará “el propio servicio, incluyendo nuevas técnicas”.