Nutralie: la empresa de suplementos nutricionales de Sant Cugat que ha triplicado su facturación tras expandirse a Europa

En 2018, desde Sant Cugat del Vallès, Rodrigo Cernadas decidió lanzar una marca de suplementación nutricional pensada para nacer en Amazon. Siete años después, Nutralie prevé cerrar 2025 con 25 millones de euros de facturación, tras pasar de 7 millones en 2023 a cerca de 12 millones en 2024.

La empresa, con un catálogo de más de 40 referencias, se mueve en segmentos como salud digestiva, inmunidad, energía, belleza y articulaciones. España sigue siendo el principal mercado, pero la compañía ya vende en más de diez países europeos. El 85% de los ingresos llega aún por el canal digital, con Amazon como gran plataforma, donde Nutralie asegura liderar las ventas en su segmento. Pero la parte singular del proyecto es el salto al canal farmacéutico: una marca nacida en el ‘marketplace’ que hoy está presente en más de 4.000 farmacias y parafarmacias.

“Nuestro modelo combina eficiencia operativa con una estrategia digital y omnicanal bien definida. La agilidad para adaptarnos al consumidor ha sido clave en nuestra expansión”, resume Cernadas, CEO y fundador. En 2024, su Magnesio Complex fue reconocido por Amazon como el producto más vendido de toda la categoría salud —no solo complementos alimenticios— liderazgo que, según la empresa, se mantiene desde octubre de ese año.

Cernadas, ingeniero de telecomunicaciones y pionero del marketing digital en España, llegó a Nutralie tras una larga trayectoria en negocios online. En paralelo dirige Sareli Investments, una firma multisectorial centrada en proyectos de alto crecimiento en inteligencia artificial, salud y cosmética. “Nuestra visión es construir marcas escalables con propuestas claras de valor. Apostamos por sectores dinámicos, con recorrido internacional y foco en la innovación”, explica.

El punto de inflexión llegó en 2021, cuando decidieron dejar de ser solo un proyecto digital nacido en Amazon para convertirse en una marca capaz de convivir también en la farmacia. “Eso nos permitió crear un efecto bola de nieve: todos los canales se retroalimentan y aceleran el crecimiento”, apunta. A su juicio, mantener un 'core' digital les permite reaccionar rápido y adaptar la oferta tanto al consumidor final como al farmacéutico.

Sant Cugat del Vallès. 21/11/2025. Área Metropolitana. Rodrigo Cernedas, CEO de Nutralie. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, CEO, directivo, empresa, empresario, España, Nutralie, Rodrigo Cernedas, Volpelleres, suplementos alimenticios, marca / Marc Asensio Clupes / EPC

Productos en 16 semanas

La empresa presume de velocidad. Mientras los grandes laboratorios pueden tardar hasta año y medio en llevar un nuevo producto al mercado, Nutralie afirma trabajar con ciclos de entre 12 y 16 semanas. “Antes de que intervengan nutricionistas y técnicos, analizamos tendencias mediante datos: búsquedas, hábitos de consumo, ingredientes emergentes. No pensamos el producto y luego hacemos publicidad; detectamos primero lo que la gente está demandando”, explica Cernadas. Después, el equipo técnico analiza ingredientes, estudios científicos y sinergias entre compuestos, y compara con la competencia para ajustar precio y formulación. Durante la pandemia, esta estructura les permitió lanzar 22 productos en un solo año.

Desde Sant Cugat, Nutralie funciona con fabricación y logística externalizadas —siempre en Europa— y una estructura interna corta: 15 empleados. Todas las formulaciones siguen las normativas europeas y cuentan con certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, además de un proceso propio de selección de principios activos que la empresa define como “riguroso”. El modelo, según la compañía, facilita centrar los recursos en análisis de datos, desarrollo de producto y gestión de canales.

Suplementos y cambio social

Cernadas vincula el auge de la suplementación a un cambio de mentalidad: “Antes, la suplementación era cosa de deportistas o de personas con problemas específicos. Tras la pandemia, la sociedad entendió que la salud importa. Después llegó la fatiga informativa, pero ahora vivimos una segunda ola: el interés está ligado al estilo de vida, al bienestar y a cómo queremos llegar a los 70 años”.

También señala el impacto de redes sociales, profesionales sanitarios e 'influencers' en la normalización del consumo: “Con el ritmo de vida actual, el estrés y una alimentación diferente a la de nuestros abuelos, la gente ve que hay necesidades que los suplementos pueden cubrir. Somos una marca de estilo de vida, no de nicho”, resume. España es, de momento, el mercado más maduro para Nutralie y donde la estrategia omnicanal está más implantada. Italia ocupa el segundo lugar y representa alrededor del 20% de la facturación, mientras que Francia y Alemania completan el top 4.

“Italia es el mercado con más potencial, y Francia también es muy estratégica por similitudes culturales y de funcionamiento del canal farmacia”, señala Cernadas. Los objetivos inmediatos pasan por consolidar el crecimiento en España y replicar el modelo omnicanal en otros países europeos, con especial atención a Italia y Francia, sin perder de vista el origen: Sant Cugat del Vallès como base del proyecto.